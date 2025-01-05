2025’te Büyük Gezegen Hareketleriyle Ruh İkizini Bulacak ve Hayatının Aşkını Yaşayacak Şanslı Burçlar
2025’te Büyük Gezegen Hareketleriyle Ruh İkizini Bulacak ve Hayatının Aşkını Yaşayacak Şanslı Burçlar
2025 yılı, gökyüzünde büyük değişimlerin yaşanacağı bir dönem olacak. Mars'ın etkisi bu yıla damgasını vururken, Jüpiter ve Satürn’ün hareketleri hayatımızda önemli dönüşümler yaratacak. Özellikle bazı burçlar, bu yıl aşkta yepyeni bir sayfa açarak ruh ikizlerini bulma şansı yakalayacak. Aşkın, derin bağların ve ilham dolu ilişkilerin yılına hazır olun! İşte 2025 yılında ruh ikizini bulma potansiyeli en yüksek burçlar...
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Koç Burcu
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Yengeç Burcu
Terazi Burcu
Yay Burcu
Balık Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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