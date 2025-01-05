4 Yıllık Sevgilisinin Evli Olduğunu Erkek Arkadaşının Dikkatsizliği Sayesinde Öğrenen Kadın

İlişki içerisinde aldatılmak ve kandırılmak, belki de hepimizin başına gelmesini istemeyeceği en son şeylerden biri. Ancak geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 4 yıllık sevgilisinin 'dikkatsizliği' sayesinde şok edici bir gerçekle yüzleşti. E-Devlet üzerinden staj başvurusu yaparken, sayfaları sevgilisine gönderen adamın evli olduğu ortaya çıktı. Durum, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve yorumlar gecikmedi...