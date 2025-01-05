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4 Yıllık Sevgilisinin Evli Olduğunu Erkek Arkadaşının Dikkatsizliği Sayesinde Öğrenen Kadın

4 Yıllık Sevgilisinin Evli Olduğunu Erkek Arkadaşının Dikkatsizliği Sayesinde Öğrenen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 00:13

İlişki içerisinde aldatılmak ve kandırılmak, belki de hepimizin başına gelmesini istemeyeceği en son şeylerden biri. Ancak geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 4 yıllık sevgilisinin 'dikkatsizliği' sayesinde şok edici bir gerçekle yüzleşti. E-Devlet üzerinden staj başvurusu yaparken, sayfaları sevgilisine gönderen adamın evli olduğu ortaya çıktı. Durum, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve yorumlar gecikmedi...

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İlişki içerisinde aldatılmak ve kandırılmak belki de başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeyler birisi.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 4 yıllık sevgilisinin "dikkatsizliğiyle" evli olduğunu öğrendi. E-Devlet üzerinden staj programına başvuru yaparken sayfaları sevgilisine gönderen adamın evli olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 4 yıllık sevgilisinin "dikkatsizliğiyle" evli olduğunu öğrendi. E-Devlet üzerinden staj programına başvuru yaparken sayfaları sevgilisine gönderen adamın evli olduğu ortaya çıktı.

Kullanıcı, yaşadığı şoku bu şekilde dile getirdi👇

Kullanıcı, yaşadığı şoku bu şekilde dile getirdi👇
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İşte gelen yorumlardan bazıları👇

İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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