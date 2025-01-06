Ünlü Astrolog Bu Dört Burcu Uyardı: Bazı Şeyleri Tekrardan Gözden Geçirmelisiniz!
Ünlü Astrolog Bu Dört Burcu Uyardı: Bazı Şeyleri Tekrardan Gözden Geçirmelisiniz!
2025 yılına merhaba dedik! Yeni yıl, astrolojik açıdan pek çok önemli olayı beraberinde getiriyor. Ünlü astrolog Yasemin Koca, bu hafta 4 burç için dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Sevgili Yengeçler, Başaklar, Oğlaklar ve Balıklar, yükselen burçlarınız da dahil olmak üzere bu hafta sizin için oldukça kritik bir dönem olacak.' dedi.
İşte detaylar...
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2025 yılına nihayet girdik. Bu sene bazı astrolojik olaylar bekleniyor.
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Peki astrolojiye göre bu hafta ne olacak? Öngörüleriyle bildiğimiz astrolog Yasemin Koca, 4 burç için bazı açıklamalarda bulundu.
"Bu hafta, sevgili Yengeçler/Başaklar/Oğlaklar/Balıklar yükselenlerde dahil sizler için önemli bir hafta olacak."
"Kendinizi keşfetmeniz ve bazı konuların üzerinden bir daha geçmeniz gerekiyor."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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