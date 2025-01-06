Fazla Düşünmekten Akıl Sağlıklarını Kaybetme Noktasına Gelen Burçlar
Fazla Düşünmekten Akıl Sağlıklarını Kaybetme Noktasına Gelen Burçlar
Hayatta bazı insanlar vardır ki düşünmeden duramazlar. Her adımı, her sözü, her olasılığı en ince detayına kadar analiz etmek adeta bir yaşam tarzıdır onlar için. İşte bu durumu modern dünyada 'overthinking' yani aşırı düşünme olarak adlandırıyoruz. Peki, bu özellik doğduğumuz burçlarla bir bağlantı taşıyor olabilir mi? Hangi burçlar bu düşünce girdabında uzmanlaşmış dersiniz?
İşte detaylar!
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Sizler de takdir edersiniz "overthink" dediğimiz kavram bazılarımızın kanında var. Düşünmeden duramıyoruz.
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Bunlardan ilki Başaklar! Başaklar, her detayı düşünür ve mükemmelliyetçiliğe önem verir.
Adından da anlayacağınız üzere, İkizler!
Peki ya Oğlaklar?
Terazileri de unutmamak gerek!
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Ve son olarak... Balıklar!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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