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Fazla Düşünmekten Akıl Sağlıklarını Kaybetme Noktasına Gelen Burçlar

Fazla Düşünmekten Akıl Sağlıklarını Kaybetme Noktasına Gelen Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 11:54

Hayatta bazı insanlar vardır ki düşünmeden duramazlar. Her adımı, her sözü, her olasılığı en ince detayına kadar analiz etmek adeta bir yaşam tarzıdır onlar için. İşte bu durumu modern dünyada 'overthinking' yani aşırı düşünme olarak adlandırıyoruz. Peki, bu özellik doğduğumuz burçlarla bir bağlantı taşıyor olabilir mi? Hangi burçlar bu düşünce girdabında uzmanlaşmış dersiniz?

İşte detaylar!

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Sizler de takdir edersiniz "overthink" dediğimiz kavram bazılarımızın kanında var. Düşünmeden duramıyoruz.

Sizler de takdir edersiniz "overthink" dediğimiz kavram bazılarımızın kanında var. Düşünmeden duramıyoruz.

Peki hangi burçlar aşırı düşünme konusunda uzmanlar? Gelin birlikte bakalım...

Bunlardan ilki Başaklar! Başaklar, her detayı düşünür ve mükemmelliyetçiliğe önem verir.

Bunlardan ilki Başaklar! Başaklar, her detayı düşünür ve mükemmelliyetçiliğe önem verir.

Adından da anlayacağınız üzere, İkizler!

İkizler iki düşünce arasında mekik dokur. Çok stabil bir konu olsa da İkizler, bir konu için alternatif bir düşünce türü yaratıp bunun üzerine düşünebilirler.

Peki ya Oğlaklar?

Oğlaklar da yaptıkları her adımı en ince ayrıntısına kadar düşünür, kaybetmekten korkar.

Terazileri de unutmamak gerek!

Teraziler dengeyi hiçbir zaman bozmamak adına her ayrıntıyı düşünür.

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Ve son olarak... Balıklar!

Balıklar da duygusal zekaları gelişmiş kişiler oldukları için düşünceler ve detaylar içinde kaybolurlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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