Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Müjde’ Açıklayacak: Faizsiz Krediler, Çocuk Destekleri, TOKİ’de Öncelik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Müjde’ Açıklayacak: Faizsiz Krediler, Çocuk Destekleri, TOKİ’de Öncelik!
Kaynak: https://www.tgrthaber.com/gundem/ak-p...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile yılı ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, Cumhurbaşkanı’nın 13 Ocak'ta bu kapsamda müjdeler açıklayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler merak konusu olurken, AK Parti kulislerinden çarpıcı bilgiler sızdı.
İşte TGRT Haber’de yer alan ‘Aile Yılı’ kapsamında açıklanacak müjdelerin detayları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın detaylarını açıklayacağı 'Aile Yılı' programı, evlenmek isteyen gençlere yönelik büyük destekleri içerisinde barındırıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça hassas yaklaştığı evlilik ve çocuk yapma sayısındaki azalışlara yönelik yeni teşvik programı hazırlandı. İşte detaylar:
Maddi zorluklardan dolayı evliliklerden kaçınan gençler için devlet maddi manevi desteğini verecek.
Faizsiz kredi ve rahat ödeme koşulları sağlanarak gençlerin evlenmeleri için yardımcı olunacak.
Yeni evlenen çiftlerin ev sahibi olması için de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. TOKİ'nin yaptığı dairelerde yeni evli çiftlere öncelik hakkı programlanacak.
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Evli çiftler için ise çocuk başına maddi manevi destek verilerek teşvikler arttırılacak. Hükümet olarak, evliliklerin ve çocukların artması için gereken tüm destekler verilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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