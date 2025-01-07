onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alındı

Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alındı

Kerimcan Durmaz
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.01.2025 - 10:17 Son Güncelleme: 07.01.2025 - 10:51

Mynet'in özel haberine göre; Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor!  Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: https://www.mynet.com/son-dakika-ekip...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan görüntüler...

Geçen aylarda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti.

Geçen aylarda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti.

Ünlü isimler ve fenomenler hakkında ‘yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından soruşturma başlatılırken bu kez Kerimcan Durmaz da gündeme geldi.

Ünlü isimler ve fenomenler hakkında ‘yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından soruşturma başlatılırken bu kez Kerimcan Durmaz da gündeme geldi.

Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

Mynet’in özel haberine göre; Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor!

Mynet’in özel haberine göre; Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın