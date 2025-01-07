Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alındı
Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alındı
Kaynak: https://www.mynet.com/son-dakika-ekip...
Mynet'in özel haberine göre; Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor! Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan görüntüler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen aylarda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti.
Ünlü isimler ve fenomenler hakkında ‘yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından soruşturma başlatılırken bu kez Kerimcan Durmaz da gündeme geldi.
Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.
Mynet’in özel haberine göre; Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın