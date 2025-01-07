onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Kerimcan Durmaz Kimdir, Kaç Nereli? Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?

Kerimcan Durmaz Kimdir, Kaç Nereli? Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 10:45

Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen bir konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

bugün yayınlayacağı klibi sebebiyle sosyal medyanın gündeminde. Kerimcan Durmaz’ın kim olduğu ve ‘Peşimde’ klibinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Daha önce yaptığı hareketlerle adından söz ettiren Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı dün gece itibariyle yayınlandı. Peki, Kerimcan Durmaz klibi ne zaman yayınlanacak? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşındadır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerimcan Durmaz Kimdir?

Kerimcan Durmaz Kimdir?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Durmaz'ın annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Durmaz, liseyi bitirdikten sonra Bakü'de makyör olarak çalıştı. 

2015'ten itibaren ise sosyal medya dünyasına adım attı.

Kerimcan Durmaz Nereli, Kaç Yaşında?

Kerimcan Durmaz Nereli, Kaç Yaşında?

Kerimcan Durmaz İstanbulludur. İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibariyle 30 yaşındadır. 

Bakü'den İstanbul'a dönen ünlü isim ve daha sonra DJ olarak çalışmaya başladı. 

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

Kerimcan Durmaz Hayatı

Kerimcan Durmaz Hayatı

Durmaz, özellikle Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen oldu. Renkli bir kişiliği olan Kerimcan, takipçileri tarafından çok sevildi. Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarda ise milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Bu sebeple Kerimcan Durmaz, ülkenin sayılı fenomenleri arasında. Çektiği her videoyla gündem olan Durmaz farklı alanlarda içerik üretmeye de devam ediyor.

Kerimcan Durmaz Şarkıları

Kerimcan Durmaz Şarkıları

Kerimcan Durmaz ayrıca şarkı çıkartarak bir ilke de imza attı.

Durmaz, son olarak 4 ay önce 'İstemem' şarkısının klibini yayınladı.

Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?

Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi. 

Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yasa dışı bahis soruşturması başlattı.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen bir konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia ediliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın