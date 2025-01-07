Kerimcan Durmaz Kimdir, Kaç Nereli? Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?
Kerimcan Durmaz Kimdir, Kaç Nereli? Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?
Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen bir konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.
bugün yayınlayacağı klibi sebebiyle sosyal medyanın gündeminde. Kerimcan Durmaz’ın kim olduğu ve ‘Peşimde’ klibinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Daha önce yaptığı hareketlerle adından söz ettiren Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı dün gece itibariyle yayınlandı. Peki, Kerimcan Durmaz klibi ne zaman yayınlanacak? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşındadır?
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Kerimcan Durmaz Kimdir?
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Kerimcan Durmaz Nereli, Kaç Yaşında?
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Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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