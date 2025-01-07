Kerimcan Durmaz Kimdir, Kaç Nereli? Kerimcan Durmaz Neden Gözaltına Alındı?

Durmaz, özellikle Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen oldu. Renkli bir kişiliği olan Kerimcan, takipçileri tarafından çok sevildi. Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarda ise milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Bu sebeple Kerimcan Durmaz, ülkenin sayılı fenomenleri arasında. Çektiği her videoyla gündem olan Durmaz farklı alanlarda içerik üretmeye de devam ediyor.