Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur Sözleri: “‘Arabeski Çağ Dışı Bulan Geri Zekalıdır”
Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur Sözleri: “‘Arabeski Çağ Dışı Bulan Geri Zekalıdır”
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı hakkında da açıklamalarda bulundu. “Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” diyen Bahçeli, arabesk müziği eleştirenlere de “İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u da unutmayan Bahçeli, arabesk müzik hakkında konuşanlara da “geri zekalı” dedi.
İşte Devlet Bahçeli’nin açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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