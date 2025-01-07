Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur Sözleri: “‘Arabeski Çağ Dışı Bulan Geri Zekalıdır”

“Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür. Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”