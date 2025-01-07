Hakan Fidan Açıkladı: Suriye’nin Resmi Adı Suriye Arap Cumhuriyeti Olarak Devam Edecek
Hakan Fidan Açıkladı: Suriye’nin Resmi Adı Suriye Arap Cumhuriyeti Olarak Devam Edecek
Suriye’de yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden ilk bakan olan Hakan Fidan, Suriye ile ilgili yaşanan son gelişmeleri açıkladı. HTŞ lideri Ahmed el Şara’nın (Colani) oturaklı ve bölgeyi çok iyi bilen biri olduğunu söyleyen Hakan Fidan, görüşmede uluslararası toplumun beklentilerini aktardığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Suriye’nin resmi adının Suriye Arap Cumhuriyeti olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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CNN Türk yayına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti sonrasındaki izlenimlerini paylaştı.
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Ahmed el Şara’yı (Colani) “Rasyonel ama oturaklı bir lider” olarak tanımlayan Fidan; “İdlip'te kaldığı zamanların ona yaradığını gördüm. Sorumluluğunun farkında.” dedi.
Suriye ziyareti öncesi 11’ye yakın dışişleri bakanı ile görüşme yaptığını söyleyen Hakan Fidan, “İlk kriz çıktığı esnada herkes şaşkındı. Nasıl bir politika dili kullanılacak? Ne yapılacak? Yani burada yeni bir yönetim var. Yani bunlara nasıl tavır alınacak? Burada bir söylem oluşturulması gerekiyordu. Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceği, aslında vicdanen ve aklen de, hukuken de geçerli olan bir söylemi ortaya koyduk, teklif ettik aktörlere. Herkes bunu kabul etti. Ve bunun etrafında oluşan söylemi biz aldık, Şam'a götürdük, Şara'ya da bunları anlattık. Yani hem bölgedeki Arap ve Müslümanlar hem Türkiye, hem de uluslararası toplum senden bunu bekliyor. Ben de bu fikirdeyim dedi, bunda hiçbir şeyim yok, itirazım yok dedi.” ifadelerini kullandı.
Bakan Hakan Fidan, Suriye’nin bayrağında değişiklik olduğunu ve ülkenin resmi olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kullanılacağını da sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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