Hakan Fidan Açıkladı: Suriye’nin Resmi Adı Suriye Arap Cumhuriyeti Olarak Devam Edecek

Suriye’de yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden ilk bakan olan Hakan Fidan, Suriye ile ilgili yaşanan son gelişmeleri açıkladı. HTŞ lideri Ahmed el Şara’nın (Colani) oturaklı ve bölgeyi çok iyi bilen biri olduğunu söyleyen Hakan Fidan, görüşmede uluslararası toplumun beklentilerini aktardığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Suriye’nin resmi adının Suriye Arap Cumhuriyeti olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.