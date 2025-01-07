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Netanyahu'ya Sunulan Rapor: "Türkiye ile Savaşa Hazırlanın"

Netanyahu'ya Sunulan Rapor: "Türkiye ile Savaşa Hazırlanın"

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2025 - 19:54

Ortadoğu’da terör estirmeye devam eden İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla Nagel Komitesi kurulmuştu. Komitenin, başbakana sunulmak üzere hazırladığı raporda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Raporda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile 'olası bir savaşa' hazırlıklı olması gerektiği yer aldı.

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Nagel Komitesi’nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunun detaylarını The Jerusalem Post gazetesi yazdı.

Nagel Komitesi’nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunun detaylarını The Jerusalem Post gazetesi yazdı.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Ortadoğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Ortadoğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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