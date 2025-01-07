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Belediyeden Gassal Kampanyası: Ücretsiz Toplu Taşıma Hakkı Tanıdılar

Belediyeden Gassal Kampanyası: Ücretsiz Toplu Taşıma Hakkı Tanıdılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2025 - 18:58

TRT’nin ücretli dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi büyük ses getirmişti. Diziyle ilgili ilginç bir haber de Yozgat’ın Sorgun ilçesinden geldi. MHP’li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gassal olan vatandaşların 2 gün boyunca ilçedeki toplu taşıma araçlarına ücretisiz olarak binebileceğini duyurdu.

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Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından yazılan ve başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi çekmeyi başardı.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından yazılan ve başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi çekmeyi başardı.

Dizi ile birlikte ülke genelinde adeta bir “Gassal” çılgınlığı yaşanıyor. Son ilginç haber ise Yozgat’tan geldi.

Dizi ile birlikte ülke genelinde adeta bir “Gassal” çılgınlığı yaşanıyor. Son ilginç haber ise Yozgat’tan geldi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede 2 gün boyunca gassaller için ücretsiz toplu taşıma olacağını duyurdu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede 2 gün boyunca gassaller için ücretsiz toplu taşıma olacağını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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