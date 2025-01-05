Çok Konuşulan Dizi Gassal'ı Cumhurbaşkanı da İzlemiş: "Ferdi Tayfur’un Bu Parçasını Gassal’da Dinledim."

Son dönemin en çok konuşlulan dizisi Gassal bildiğiniz üzere. TRT'nin dijital platformu Tabii de yer alan dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Ahmet Kural'ın başrollerinde yer aldığı dizinin 2. sezonunun duyurusu da yapıldı. Gassal'da çalınan Ferdi Tayfur şakısı da, usta sanatçının vefatının ardından yeniden gündem oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı bir etkinlikte Gassal dizisini izlediğini ifade etti.
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“Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim." diyen Erdoğan'ın o anları gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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