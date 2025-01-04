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8. Olağan İl Kongresi İçin Samsun'a Giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahneye Çıkmadan Önce Ferdi Tayfur Çaldı

8. Olağan İl Kongresi İçin Samsun'a Giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahneye Çıkmadan Önce Ferdi Tayfur Çaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 16:24

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Tayfur'dan acı haber geçtiğimiz günlerde geldi. O haber arabesk dünyasını yasa boğdu. Tayfur bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene sanat ve siyaset dünyasından sayısız isim katıldı.

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Partisinin 8. Olağan Kongresi için Samsun'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'da usta sanatçıyı unutmadı.

Partisinin 8. Olağan Kongresi için Samsun'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'da usta sanatçıyı unutmadı.

Sahneye çıkmadan önce Ferdi Tayfur şarkıları çalınan kongrede Erdoğan da konuşmasına Ferdi Tayfur'u anarak başladı.

Sahneye çıkmadan önce Ferdi Tayfur şarkıları çalınan kongrede Erdoğan da konuşmasına Ferdi Tayfur'u anarak başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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