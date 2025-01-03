Vefasını Gösterdi: Tarkan Arabeskin Usta İsmi Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' Şarkısı ile Veda Etti

Türkiye bugün arabeskin usta ismine veda etti. Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele eden Ferdi Tayfur hem kalp ameliyatı hem de böbrek nakli oldu. Geçtiğimiz gün ise acı haber geldi. Arabesk müziğin temelini oluşturan isimlerden biri olan Tayfur'un ölümü, özellikle arabesk dünyasını yasa boğdu.