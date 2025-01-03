Vefasını Gösterdi: Tarkan Arabeskin Usta İsmi Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' Şarkısı ile Veda Etti

Türkiye bugün arabeskin usta ismine veda etti. Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele eden Ferdi Tayfur hem kalp ameliyatı hem de böbrek nakli oldu. Geçtiğimiz gün ise acı haber geldi. Arabesk müziğin temelini oluşturan isimlerden biri olan Tayfur'un ölümü, özellikle arabesk dünyasını yasa boğdu.
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Megastar Tarkan da arabeskin usta ismine onun bir şarkısıyla veda etti.
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Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri olan 'Emmoğlu'nu seslendiren Tarkan'ın videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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