Adana'da Bir İlkokulda Hemşehrileri Ferdi Tayfur İçin Gün Boyunca Teneffüs Zili Yerine Onun Şarkıları Çalındı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden bir bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hem kalp ameliyatı hem böbrek nakli olan Tayfur'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Ülkenin dört bir yanında insanlar arabeskin ustasına veda etti. Arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Tayfur geride sayısız şarkı bıraktı.
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Ferdi Tayfur memleketi Adana'da da anıldı. Bir ilkokulda gün boyunca okul zili yerine Ferdi Tayfur şarkıları çalındı.
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O görüntüler arabeskin usta isminin sevenlerini duygulandırdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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