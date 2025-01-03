Adana'da Bir İlkokulda Hemşehrileri Ferdi Tayfur İçin Gün Boyunca Teneffüs Zili Yerine Onun Şarkıları Çalındı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden bir bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hem kalp ameliyatı hem böbrek nakli olan Tayfur'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Ülkenin dört bir yanında insanlar arabeskin ustasına veda etti. Arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Tayfur geride sayısız şarkı bıraktı.