Diyanet İşleri Başkanı'nın Kızı Gassal Dizisini Savundu, Tepkiler Gecikmedi
Diyanet İşleri Başkanı'nın Kızı Gassal Dizisini Savundu, Tepkiler Gecikmedi
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Gassal, kısa sürede beğeni toplayarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Afişiyle tartışma yaratan dizinin yeni sezonlarıyla ekrana gelmesi beklenirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızından beklenmedik bir paylaşım geldi. Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu, Gassal dizisini 'Gassal tipli diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye tir tir titriyorsunuz' yazdı. Söz konusu paylaşıma tepkiler gecikmedi.
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TRT Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, afişleriyle büyük tepki toplasa da izleyiciden olumlu yorum almayı başardı.
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2. sezon çalışmaları hızla bitirilen Gassal'ın yeni sezonunun yakında yayınlanması beklerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızından şaşırtan Gassal savunması geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Merve Safa Erbaş Likoğlu, "Çekemiyorsunuz oğlum" çıkışı yaptığı bir paylaşımla Gassal dizisini savundu.
Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun o paylaşımını buraya bırakalım:
Bu ani çıkışı nedeniyle tepkilerin odağına oturan Likoğlu, paylaşımını yorumlara kapattı.
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Gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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