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Olmadığı Masa Yok: Demet Akalın Övgülere Doymayan Gassal Hakkında Yorumunu Yaptı!

Olmadığı Masa Yok: Demet Akalın Övgülere Doymayan Gassal Hakkında Yorumunu Yaptı!

Demet Akalın
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.01.2025 - 13:14

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal, ilk sezonuyla hem izlenme rekorları kırmış hem de çok beğenilmişti. İkinci sezon fragmanının gelmesiyle de heyecan yükseldi. İzleyicilerin yorumlarının ardından bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın, diziyle ilgili düşüncesini X hesabı üzerinden paylaştı.

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TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal, önce "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" tanıtımıyla tepki çekmişti.

TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal, önce "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" tanıtımıyla tepki çekmişti.

Ancak sezonun yayınlanmasıyla birlikte büyük ilgi gördü ve hem izlenme rekorları kırdı hem de çok beğenildi.

Ancak sezonun yayınlanmasıyla birlikte büyük ilgi gördü ve hem izlenme rekorları kırdı hem de çok beğenildi.

Sosyal medyada hakkında on binlerce yorum yapılan dizi hakkında yorumunu esirgemeyen bir ünlü de vardı.

Sosyal medyada hakkında on binlerce yorum yapılan dizi hakkında yorumunu esirgemeyen bir ünlü de vardı.

Dizinin ilk sezonunu izleyen Demet Akalın, diziyle ilgili düşüncesini esirgemeyerek X hesabından yorumunu paylaştı.

Dizinin ilk sezonunu izleyen Demet Akalın, diziyle ilgili düşüncesini esirgemeyerek X hesabından yorumunu paylaştı.

Birbirinden etkileyici sahneleri bulunan Gassal, Demet Akalın'ı da dağıtmış.

Birbirinden etkileyici sahneleri bulunan Gassal, Demet Akalın'ı da dağıtmış.
twitter.com

Bakalım ikinci sezonda da aynı etkiyi yakalayabilecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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yaşar ridvan gül

Bu kadar üstünde durulacak bir dizi değil. Abartmayın

okisi

herkese ölümün hakikatini anlattı aslında güzel dizi olmuş