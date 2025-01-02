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Squid Game'deki Büyük Ödül 45 Milyar Won'u Harcama Rehberi: Kaç Türk Lirası Ediyor?

Squid Game'deki Büyük Ödül 45 Milyar Won'u Harcama Rehberi: Kaç Türk Lirası Ediyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 12:01

Güney Kore yapımı bir Netflix dizisi olan Squid Game ilk sezonuyla izleme rekorları kırmıştı. İkinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan dizi, yine zirveye yerleşmeyi başardı. Bütün dünyada ilgiyle takip edilen Squid Game dizisinde yarışmacılar, büyük bir ödül için yarışıyor. 

Squid Game'in büyük ödülü ise tam 45 milyar won.

Peki Squid Game büyük ödülü 45 milyar won, kaç TL yapıyor? Bu parayla neler yapabilirsiniz?

Merak edilen soruları ChatGPT'ye sorduk!

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Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, ilk sezonuyla bütün dünyada büyük yankı uyandırdı.

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, ilk sezonuyla bütün dünyada büyük yankı uyandırdı.

Herkes yeni sezonu büyük bir merakla beklerken 2. sezon geçtiğimiz hafta yayınlandı. Squid Game, ilginç konusu ve başarılı oyunculuklarıyla yine Netflix'in zirvesine ismini yazdırdı.

Squid Game, ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatın kıyısında yaşayan insanlara yeni bir fırsat sunulmasını konu ediniyor. Bu insanlar, ölümcül bir oyunun sonunda kazanan olmaları halinde 45 milyar wonluk büyük ödülün sahibi oluyor.

Squid Game, ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatın kıyısında yaşayan insanlara yeni bir fırsat sunulmasını konu ediniyor. Bu insanlar, ölümcül bir oyunun sonunda kazanan olmaları halinde 45 milyar wonluk büyük ödülün sahibi oluyor.

Dünya çapında izlenen bu dizide verilen büyük ödül ise merak konusu. 45 milyar wonun ülkelerinde ne kadar ettiğini neredeyse bütün izleyenler araştırıyor!

45 milyar won, Squid Game'in ilk çıktığı yıl olan 2021 yılında yaklaşık 338 milyon TL ediyordu. 45 milyar won 2025 yılında ise yaklaşık 1 milyar 81 milyon TL ediyor!

45 milyar won, Squid Game'in ilk çıktığı yıl olan 2021 yılında yaklaşık 338 milyon TL ediyordu. 45 milyar won 2025 yılında ise yaklaşık 1 milyar 81 milyon TL ediyor!

1 Güney Kore Won'u 2 Ocak itibariyle 0,024 Türk Lirasına eşit.

Peki 1 milyar 81 milyon TL fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Büyük ödülün değerini anlamamız için son derece önemli bir soru!

Peki 1 milyar 81 milyon TL fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Büyük ödülün değerini anlamamız için son derece önemli bir soru!

Bu soruyu ChatGPT'ye sorduk;

Diyelim ki Türk Lirası (TL) olarak 1 milyar 81 milyon TL’yi kağıt para şeklinde saklamak istiyorsunuz. Bir banknotun boyutu yaklaşık 15 cm x 7 cm civarındadır ve kalınlığı yaklaşık 0.1 mm'dir. 

Şimdi, 1 milyar 81 milyon TL'yi kağıt para olarak saklamak için gereken alanı hesaplayalım.

En büyük Türk Lirası banknotu 200 TL’dir. Bu durumda, 1 milyar 81 milyon TL’yi 200 TL’lik banknotlarla saklamak için tam 5,405 tane banknota ihtiyacımız var. 

Yapılan alan hesaplamalarının ardından bu miktarı saklamak için yaklaşık 56,752 metrekare alan gerektiği ortaya çıkıyor.

Bir futbol sahasının büyüklüğü ise ortalama 7,000 m² civarındadır. 

Yani, Squid Game'in büyük ödülünü Türk Lirası cinsinden saklamak için yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğünde bir alan gerekir.

Squid Game büyük ödülünü nasıl harcamak isterseniz?

Squid Game büyük ödülünü nasıl harcamak isterseniz?

Böyle bir para kazandınız diyelim. Yapabileceğiniz bazı lüks harcamalar bu şekilde;

- Lüks Bir Yat Almak

1 milyar TL civarında, büyük, modern ve lüks bir yat alabilirsiniz. Özellikle Marmara veya Ege'de, günlük yaşamdan uzak, denizde keyifli tatiller yapabileceğiniz bir yat, bu bütçeyle alınabilir.

- Büyük Bir Villaya Sahip Olmak

Bu bütçe ile İstanbul, Bodrum, Çeşme, Antalya gibi popüler tatil bölgelerinde ultra lüks bir villaya sahip olabilirsiniz. Özellikle Boğaz manzaralı bir villa ya da deniz kenarında, havuzlu, geniş bahçeli bir villa 1 milyar TL'yi aşan fiyatlarla satılabilir.

- Yatırım Amaçlı Lüks Gayrimenkul Alımları

İstanbul, Bodrum, Çeşme gibi büyük şehirlerdeki en pahalı semtlerde çok sayıda lüks rezidans ya da otel alabilirsiniz. Bu gayrimenkuller, hem yüksek gelir sağlayan yatırım araçları olabilir hem de şahsi kullanım için harika villalar olabilir.

- Çok Lüks Araçlar Almak

1 milyar TL, araba koleksiyonu yapacak kadar yeterli bir miktar. Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Bentley gibi markalardan 5-10 adet ultra lüks araç almak mümkün. Ayrıca, özel yapım araçlar ya da sınırlı sayıda üretilen modeller de koleksiyonunuza dahil edilebilir.

- Özel Jet Satın Almak

Dünya çapında uçmak isteyen biri, 1 milyar TL ile yüksek kaliteli ikinci el bir özel jet alabilir.

- Dünyaca Ünlü Bir Markayı Satın Almak

Bu bütçeyle, yüksek prestijli bir moda markası, teknoloji şirketi veya gıda markası satın almak da mümkün olabilir. Özellikle Türk markalarını globalleşme amacıyla satın alıp, büyütme fırsatınız olabilir. 1 milyar TL, bazı yerel markaların satın alınması ve küresel çapta büyütülmesi için yeterli olabilir.

Siz paranızı nasıl harcardınız? :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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