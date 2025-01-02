Squid Game'deki Büyük Ödül 45 Milyar Won'u Harcama Rehberi: Kaç Türk Lirası Ediyor?

Bu soruyu ChatGPT'ye sorduk;

Diyelim ki Türk Lirası (TL) olarak 1 milyar 81 milyon TL’yi kağıt para şeklinde saklamak istiyorsunuz. Bir banknotun boyutu yaklaşık 15 cm x 7 cm civarındadır ve kalınlığı yaklaşık 0.1 mm'dir.

Şimdi, 1 milyar 81 milyon TL'yi kağıt para olarak saklamak için gereken alanı hesaplayalım.

En büyük Türk Lirası banknotu 200 TL’dir. Bu durumda, 1 milyar 81 milyon TL’yi 200 TL’lik banknotlarla saklamak için tam 5,405 tane banknota ihtiyacımız var.

Yapılan alan hesaplamalarının ardından bu miktarı saklamak için yaklaşık 56,752 metrekare alan gerektiği ortaya çıkıyor.

Bir futbol sahasının büyüklüğü ise ortalama 7,000 m² civarındadır.

Yani, Squid Game'in büyük ödülünü Türk Lirası cinsinden saklamak için yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğünde bir alan gerekir.