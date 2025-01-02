Squid Game'deki Büyük Ödül 45 Milyar Won'u Harcama Rehberi: Kaç Türk Lirası Ediyor?
Squid Game'deki Büyük Ödül 45 Milyar Won'u Harcama Rehberi: Kaç Türk Lirası Ediyor?
Güney Kore yapımı bir Netflix dizisi olan Squid Game ilk sezonuyla izleme rekorları kırmıştı. İkinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan dizi, yine zirveye yerleşmeyi başardı. Bütün dünyada ilgiyle takip edilen Squid Game dizisinde yarışmacılar, büyük bir ödül için yarışıyor.
Squid Game'in büyük ödülü ise tam 45 milyar won.
Peki Squid Game büyük ödülü 45 milyar won, kaç TL yapıyor? Bu parayla neler yapabilirsiniz?
Merak edilen soruları ChatGPT'ye sorduk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, ilk sezonuyla bütün dünyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Squid Game, ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatın kıyısında yaşayan insanlara yeni bir fırsat sunulmasını konu ediniyor. Bu insanlar, ölümcül bir oyunun sonunda kazanan olmaları halinde 45 milyar wonluk büyük ödülün sahibi oluyor.
45 milyar won, Squid Game'in ilk çıktığı yıl olan 2021 yılında yaklaşık 338 milyon TL ediyordu. 45 milyar won 2025 yılında ise yaklaşık 1 milyar 81 milyon TL ediyor!
Peki 1 milyar 81 milyon TL fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Büyük ödülün değerini anlamamız için son derece önemli bir soru!
Squid Game büyük ödülünü nasıl harcamak isterseniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.