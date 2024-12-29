Squid Game'in Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan Bi' Garip Açıklama!
Squid Game'in Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan Bi' Garip Açıklama!
Squid Game ilk sezonuyla izlenme rekorları kırmayı başarmıştı. Tüm dünyada büyük ilgi gören Netflix yapımı dizinin ikinci sezonu da geçtiğimiz hafta geldi. Sezonu ilk sezondan daha iyi bulanlar olduğu kadar beğenmeyenler de var. Ancak her ne olursa olsun yine fazlasıyla konuşulduğu ortada. Herkesin konuştuğu diziyle ilgili yapımcısından ilginç bir açıklama geldi. Yapımcı, dizide ölen karakterlerle ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kore yapımı dizide ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatları altüst olan insanların hayatlarını tamamen değiştirecek ölümcül bir oyunda verdikleri mücadele anlatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonu izlenme rekorları kıran dizi, merakla beklediğimiz ikinci sezonda izleyiciyi ikiye böldü.
26 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenen diziyle ilgili yapımcısından oldukça ilginç bir açıklama geldi.
Yapımcı Hwang Dong-hyuk, "Dizideki karakterlerin ölmesinden mutluluk duyuyorum." dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın