onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Squid Game'in Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan Bi' Garip Açıklama!

Squid Game'in Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan Bi' Garip Açıklama!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 00:00

Squid Game ilk sezonuyla izlenme rekorları kırmayı başarmıştı. Tüm dünyada büyük ilgi gören Netflix yapımı dizinin ikinci sezonu da geçtiğimiz hafta geldi. Sezonu ilk sezondan daha iyi bulanlar olduğu kadar beğenmeyenler de var. Ancak her ne olursa olsun yine fazlasıyla konuşulduğu ortada. Herkesin konuştuğu diziyle ilgili yapımcısından ilginç bir açıklama geldi. Yapımcı, dizide ölen karakterlerle ilgili konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kore yapımı dizide ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatları altüst olan insanların hayatlarını tamamen değiştirecek ölümcül bir oyunda verdikleri mücadele anlatılıyor.

Kore yapımı dizide ekonomik sıkıntılar yüzünden hayatları altüst olan insanların hayatlarını tamamen değiştirecek ölümcül bir oyunda verdikleri mücadele anlatılıyor.

İlk sezonu izlenme rekorları kıran dizi, merakla beklediğimiz ikinci sezonda izleyiciyi ikiye böldü.

İlk sezonu izlenme rekorları kıran dizi, merakla beklediğimiz ikinci sezonda izleyiciyi ikiye böldü.

Detaylar:

26 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenen diziyle ilgili yapımcısından oldukça ilginç bir açıklama geldi.

26 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenen diziyle ilgili yapımcısından oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Yapımcı Hwang Dong-hyuk, "Dizideki karakterlerin ölmesinden mutluluk duyuyorum." dedi.

Yapımcı Hwang Dong-hyuk, "Dizideki karakterlerin ölmesinden mutluluk duyuyorum." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın