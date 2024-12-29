Squid Game'in Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan Bi' Garip Açıklama!

Squid Game ilk sezonuyla izlenme rekorları kırmayı başarmıştı. Tüm dünyada büyük ilgi gören Netflix yapımı dizinin ikinci sezonu da geçtiğimiz hafta geldi. Sezonu ilk sezondan daha iyi bulanlar olduğu kadar beğenmeyenler de var. Ancak her ne olursa olsun yine fazlasıyla konuşulduğu ortada. Herkesin konuştuğu diziyle ilgili yapımcısından ilginç bir açıklama geldi. Yapımcı, dizide ölen karakterlerle ilgili konuştu.