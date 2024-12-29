Atatürk Rolüyle Takdir Toplayan Aras Bulut İynemli'nin Üniversite Hocası Hiç Duyulmamış Bir Detayı Anlattı
Atatürk Rolüyle Takdir Toplayan Aras Bulut İynemli'nin Üniversite Hocası Hiç Duyulmamış Bir Detayı Anlattı
Ülkemizin başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli, şu sıralar Deha dizisiyle karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar pek çok başarılı yapımda izlediğimiz ünlü isim, özellikle Atatürk'ü canlandırdığı anlarla kalbimize dokunmayı başardı. Peki oyunculuğuyla göz dolduran Aras Bulut İynemli'nin İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği'ni kazandığını biliyor muydunuz?
Gelin, Aras Bulut İynemli'nin üniversite hocasının anlattığı o bilinmeyen anıya bakalım!
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Bugüne kadar pek çok yapımda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Aras Bulut İynemli, şu sıralar Deha dizisinde Devran karakterine hayat veriyor.
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Aras Bulut İynemli, özellikle 2023 yılında vizyona giren Atatürk filminde dikkatleri üzerine çekmiş, Atatürk rolüyle herkesin takdirini toplamıştı.
Peki İynemli'nin oyunculuk hayatına adım atmadan önceki kariyerini biliyor musunuz? Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştı.
Tiyatrocu abisi, ses sanatçısı ablası olan ünlü isim üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk tutkusunun peşinden gitme kararı aldı.
Bir kullanıcı, İynemli'nin Ata dersinden kaldığını, hatta hocasının Atatürk filminde tarihi eksikler olduğunu söylediğini paylaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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