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Bi' Sahne Gelir mi? Arda Güler'in Gibi Setini Ziyareti Heyecan Yarattı!

Bi' Sahne Gelir mi? Arda Güler'in Gibi Setini Ziyareti Heyecan Yarattı!

Gibi arda güler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2024 - 21:19

5 sezon boyunca izleyenleri kahkahaya boğan Gibi, 6. sezon çekimlerine başladı! Merakla beklediğimiz sezon yine Exxen'de izleyiciyle buluşacak. 2025 Nisan'da izleyiciyle buluşmasını beklediğimiz dizinin setini sürpriz bir isim ziyaret etti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in, Gibi setini ziyaret etmesiyle ortalık fena şenlendi.

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5 sezonu geride bıraktığımız Gibi, her sezonunda ayrı ayrı izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı.

5 sezonu geride bıraktığımız Gibi, her sezonunda ayrı ayrı izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un günlük yaşamına dahil olurken gülmekten karnımıza ağrılar giren pek çok an oldu.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un günlük yaşamına dahil olurken gülmekten karnımıza ağrılar giren pek çok an oldu.

6. sezon çekimlerine başlayan Gibi'nin Nisan 2025'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

6. sezon çekimlerine başlayan Gibi'nin Nisan 2025'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Biz sezonu heyecanla beklerken, hiç beklenmedik fotoğraflarla karşılaştık!

Biz sezonu heyecanla beklerken, hiç beklenmedik fotoğraflarla karşılaştık!

Milli futbolcumuz Arda Güler, seti ziyaret ederek ekiple fotoğraf çekildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, seti ziyaret ederek ekiple fotoğraf çekildi.
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Haliyle sosyal medya epey coştu!

Haliyle sosyal medya epey coştu!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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