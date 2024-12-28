Beklentileri Karşılamadı: 2. Sezonu Heyecanla Beklenen Squid Game'i İzleyenler Soluğu X'te Aldı
Beklentileri Karşılamadı: 2. Sezonu Heyecanla Beklenen Squid Game'i İzleyenler Soluğu X'te Aldı
'Squid Game', son zamanların en ses getiren dizilerinden biri bildiğiniz üzere. Tüm dünyada büyük ses getiren bu yapım, ilk sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. 2. sezonun yayın tarihi yaklaşır yaklaşmaz dünyanın pek çok noktasında reklam çalışmaları başladı. En az dizi kadar etkileyici reklamlara imza atıldı. Zaten heyecanla beklenen dizinin 2. sezonu gelir gelmez izleyici soluğu ekran başında aldı. Fakat pek çoğu umduğunu bulamadı.
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Kore yapımı olan Squid Game, maddi sıkıntılar yüzünden hayatları altüst olan insanların hayatlarını tamamen değiştirecek ölümcül bir oyunda verdikleri mücadeleyi konu alıyor.
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İlk sezonu oldukça beğenilen dizinin 2. sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin hayranları soluğu hemen ekran başında aldı.
2. sezonu beğenenler de oldu, umduğunu bulamayan da. Fakat hemen hemen herkes ilk sezonun kesinlikle daha iyi olduğu konusunda hemfikir.
Gelin yorumlara birlikte bakalım;
"Squid Game 2'yi izlemeye başladığımda / Sonunu gördükten sonra"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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