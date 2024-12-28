Beklentileri Karşılamadı: 2. Sezonu Heyecanla Beklenen Squid Game'i İzleyenler Soluğu X'te Aldı

'Squid Game', son zamanların en ses getiren dizilerinden biri bildiğiniz üzere. Tüm dünyada büyük ses getiren bu yapım, ilk sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. 2. sezonun yayın tarihi yaklaşır yaklaşmaz dünyanın pek çok noktasında reklam çalışmaları başladı. En az dizi kadar etkileyici reklamlara imza atıldı. Zaten heyecanla beklenen dizinin 2. sezonu gelir gelmez izleyici soluğu ekran başında aldı. Fakat pek çoğu umduğunu bulamadı.