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Çok Beklemeyeceğiz: Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Çok Beklemeyeceğiz: Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.12.2024 - 12:25

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game'in 26 Aralık günü 2. sezonu yayınlandı. 7 bölüm şeklinde gelen 2. sezon seyircinin beğenisine henüz sunulmuşken Netflix'ten bomba bir haber geldi. Netflix, Squid Game'in 3. sezon tarihini açıkladı. Üstelik çok beklemeyeceğimiz bir tarih! İşte detaylar...

Kaynak: https://www.netflix.com/tudum/article...
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Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık günü yayınlandı.

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık günü yayınlandı.

Netflix'in sevilen Güney Kore dizisi 7 bölümlük 2. sezonuyla izleyici karşısına henüz çıkmışken Netflix'ten beklenmedik bir hamle geldi.

Netflix'in sevilen Güney Kore dizisi 7 bölümlük 2. sezonuyla izleyici karşısına henüz çıkmışken Netflix'ten beklenmedik bir hamle geldi.

Netflix, Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun'un başrolünde yer aldığı dizinin 3. sezon tarihini verdi.

Netflix, Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun'un başrolünde yer aldığı dizinin 3. sezon tarihini verdi.

Netflix, Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında geleceğini ve bu sezonun final sezonu olacağını belirtti.

Netflix, Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında geleceğini ve bu sezonun final sezonu olacağını belirtti.

'Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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