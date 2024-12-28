Çok Beklemeyeceğiz: Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu
Çok Beklemeyeceğiz: Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu
Kaynak: https://www.netflix.com/tudum/article...
Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game'in 26 Aralık günü 2. sezonu yayınlandı. 7 bölüm şeklinde gelen 2. sezon seyircinin beğenisine henüz sunulmuşken Netflix'ten bomba bir haber geldi. Netflix, Squid Game'in 3. sezon tarihini açıkladı. Üstelik çok beklemeyeceğimiz bir tarih! İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in en çok izlenen yapımlarından Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık günü yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in sevilen Güney Kore dizisi 7 bölümlük 2. sezonuyla izleyici karşısına henüz çıkmışken Netflix'ten beklenmedik bir hamle geldi.
Netflix, Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun'un başrolünde yer aldığı dizinin 3. sezon tarihini verdi.
Netflix, Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında geleceğini ve bu sezonun final sezonu olacağını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın