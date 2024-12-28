Yıllara Göre Asgari Ücreti Karşılaştıran İçerik Üretici Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEFgY9...
Bildiğiniz üzere milyonların merakla beklediği asgari ücret açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret tüm işçileri hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin dört bir yanından yeni asgari ücrete tepki sesleri yükseldi. Özelikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İnsanlar şimdiden yeni yıl için bütçe planlaması yapmaya başladı.
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'saniyebey' isimli bir içerik üretici geçtiğimiz yıllarda yaptığı asgari ücret inceleme videolarıyla yeni asgari ücret videosunu karşılaştırdı.
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Ortaya çıkan tablo pek çok kişiyi üzerken ülkemiz hakkında uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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