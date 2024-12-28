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Sokak Röportajında Ülkemizin Ekonomisi ile İlgili Yorum Yapan Kadın Tepki Çekti: "Parası Olmayan Evden Çıkmaz"

Sokak Röportajında Ülkemizin Ekonomisi ile İlgili Yorum Yapan Kadın Tepki Çekti: "Parası Olmayan Evden Çıkmaz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 16:28

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Türkiye'nin ekonomik tablosu, 7'den 70'e herkesin gündeminde. Yeni bir yılın başlangıcıyla birlikte, herkesin dikkati bu konuya daha da yoğunlaşmış durumda. Özellikle asgari ücretin 22.104 lira olarak belirlenmesi, pek çok insanın tepkisini çekti. Elbette bu konu sokak röportajlarına da taşındı. Ortaya ise yine birbirinden farklı yorumlar çıktı.

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Sokak54 isimli kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında bir kadın ekonominin kötü olmadığını savundu.

Sokak54 isimli kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında bir kadın ekonominin kötü olmadığını savundu.

Ekonomi kötü olsa insanların sokağa çıkamayacağını savunan kadının sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Ekonomi kötü olsa insanların sokağa çıkamayacağını savunan kadının sözleri sosyal medyada tepki çekti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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