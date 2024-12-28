Sokak Röportajında Ülkemizin Ekonomisi ile İlgili Yorum Yapan Kadın Tepki Çekti: "Parası Olmayan Evden Çıkmaz"

Türkiye'nin ekonomik tablosu, 7'den 70'e herkesin gündeminde. Yeni bir yılın başlangıcıyla birlikte, herkesin dikkati bu konuya daha da yoğunlaşmış durumda. Özellikle asgari ücretin 22.104 lira olarak belirlenmesi, pek çok insanın tepkisini çekti. Elbette bu konu sokak röportajlarına da taşındı. Ortaya ise yine birbirinden farklı yorumlar çıktı.