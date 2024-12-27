Bir Adam Yayınına Katıldığı Kadına Bulunduğu Teklifin Ardından Canlı Yayında Olduğunu Anlayınca Özür Diledi

Sosyal medya platformları, zaman zaman sinirlerimizi bozan çeşitli olaylara ev sahipliği yapabiliyor. Bu durumlar genellikle canlı yayınlar sırasında karşımıza çıkıyor. Hiç beklenmedik insanların hiç beklenmedik davranışları her birimizi şoka sokuyor. Özellikle farklı yaş gruplarının, sosyal medya kullanım tarzı da farklı olduğundan olmadık durumlar yaşanabiliyor. Elbette tüm bu olaylar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturabiliyor.
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Bir adam, yayınına katıldığı bir kadına çirkin bir teklifte bulundu.
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Yayını 5 bin kişinin izlediğini öğrenince özür dileyen amcanın o anları sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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