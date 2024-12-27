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Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybeden Gelin Evi Yarışmacısının Doktorundan Açıklama Geldi

Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybeden Gelin Evi Yarışmacısının Doktorundan Açıklama Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2024 - 16:41

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Geçtiğimiz günlerde, Gelin Evi isimli yarışma ile tanınan Neşe Özkan'dın ani kaybı sevenlerini yasa boğdu. Yarışmanın ardından geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyonun ardından hayatını kaybetti. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan'ın ameliyat sırasında kalbi durduğu iddia edildi. 28 yaşındaki kadının eşi de olayın ardından bir açıklama yaptı. Ölümün bir ihmalden kaynaklandığını düşündüğünü söyleyen acılı eş 'Yanlış bir işlem, yetkisiz, bilgisiz, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum.' dedi.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Neşe Özkan'ın operasyonunu gerçekleştiren doktor konuyla ilgili açıklama yaptı.

Neşe Özkan'ın operasyonunu gerçekleştiren doktor konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tetkiklerin yapıldığını ve bir sorun olmadığını söyleyen doktor, "30 bin tane ameliyat yaptım 26 yılda ve sadece 3 hastamı kaybettim biliyor musunuz?" dedi.

Tetkiklerin yapıldığını ve bir sorun olmadığını söyleyen doktor, "30 bin tane ameliyat yaptım 26 yılda ve sadece 3 hastamı kaybettim biliyor musunuz?" dedi.

İşte o açıklama;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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