Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybeden Gelin Evi Yarışmacısının Doktorundan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde, Gelin Evi isimli yarışma ile tanınan Neşe Özkan'dın ani kaybı sevenlerini yasa boğdu. Yarışmanın ardından geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyonun ardından hayatını kaybetti. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan'ın ameliyat sırasında kalbi durduğu iddia edildi. 28 yaşındaki kadının eşi de olayın ardından bir açıklama yaptı. Ölümün bir ihmalden kaynaklandığını düşündüğünü söyleyen acılı eş 'Yanlış bir işlem, yetkisiz, bilgisiz, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum.' dedi.