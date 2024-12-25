Sivas'ta Hurdacılık Yapan Bir Kadın Çocukları Isıtmak İçin Hurda Arabasında Ateş Yaktı

Ülkemizde gelir dağılımındaki dengesizlik göz ardı edilemez bir boyuta ulaştı. Bu durum, toplumumuzun geniş kesimlerini etkileyen bir sorun haline geldi. Orta sınıfın yok olmasıyla ülkede iki farklı uç oluştu. Bu durum, toplumsal dengeleri ve ekonomik yapıyı derinden sarstı. Sivas'tan gelen bir görüntü, yürekleri sızlattı.
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Sivas'ta hurdacılık yapan bir kadın, çocuklarını ısıtmak için hurda arabasının üzerinde ateş yaktı.
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Sivas'ın soğuğunda, çocukları ile birlikte hurdacılık yapmak zorunda kalan kadının o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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