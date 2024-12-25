Van Dijk ve Salah Okuluna Gitti: Liverpool Oyuncularının Minik Çocuğa Yaptığı Tatlı Jest Duygulandırdı

Futbol bazıları için gerçek bir tutku. Bu tutku bazen oldukça küçük yaşta başlayabiliyor. Hatta bazı çocuklar için, futbol sadece bir oyun olmanın ötesine geçer ve kendilerini ifade etmenin bir yoluna dönüşür. Liverpool futbolcuları büyük bir Liverpool hayranı olan bir miniğe unutulmaz bir sürpriz yaptı. O anlar izleyenleri de duygulandırdı.