Van Dijk ve Salah Okuluna Gitti: Liverpool Oyuncularının Minik Çocuğa Yaptığı Tatlı Jest Duygulandırdı

Futbol bazıları için gerçek bir tutku. Bu tutku bazen oldukça küçük yaşta başlayabiliyor. Hatta bazı çocuklar için, futbol sadece bir oyun olmanın ötesine geçer ve kendilerini ifade etmenin bir yoluna dönüşür. Liverpool futbolcuları büyük bir Liverpool hayranı olan bir miniğe unutulmaz bir sürpriz yaptı. O anlar izleyenleri de duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gelecekte ne olacağı belirsiz olan bir hastalık ile mücadele eden minik Isaac'i sınıfında ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından minik çocuğa unutulmaz bir gün yaşatan kulübün bu jesti izleyenleri duygulandırırken, pek çok taraftar tarafından takdir edildi.
O anları buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın