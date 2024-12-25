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Van Dijk ve Salah Okuluna Gitti: Liverpool Oyuncularının Minik Çocuğa Yaptığı Tatlı Jest Duygulandırdı

Van Dijk ve Salah Okuluna Gitti: Liverpool Oyuncularının Minik Çocuğa Yaptığı Tatlı Jest Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 17:07

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Futbol bazıları için gerçek bir tutku. Bu tutku bazen oldukça küçük yaşta başlayabiliyor. Hatta bazı çocuklar için, futbol sadece bir oyun olmanın ötesine geçer ve kendilerini ifade etmenin bir yoluna dönüşür. Liverpool futbolcuları büyük bir Liverpool hayranı olan bir miniğe unutulmaz bir sürpriz yaptı. O anlar izleyenleri de duygulandırdı.

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Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gelecekte ne olacağı belirsiz olan bir hastalık ile mücadele eden minik Isaac'i sınıfında ziyaret etti.

Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gelecekte ne olacağı belirsiz olan bir hastalık ile mücadele eden minik Isaac'i sınıfında ziyaret etti.

Ardından minik çocuğa unutulmaz bir gün yaşatan kulübün bu jesti izleyenleri duygulandırırken, pek çok taraftar tarafından takdir edildi.

Ardından minik çocuğa unutulmaz bir gün yaşatan kulübün bu jesti izleyenleri duygulandırırken, pek çok taraftar tarafından takdir edildi.

O anları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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