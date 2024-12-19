Bir Kadın Hayranı Son Dönemin Parlayan Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Portresini Dövme Yaptırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBBib_1MZ53/
Futbol sahalarının yeni gözdesi, Kerem Aktürkoğlu. Kendine has yetenekleri ve sahadaki oyun zekasıyla adından sıkça söz ettiren Aktürkoğlu, futbol dünyasının parlayan yıldızları arasında yerini alıyor. Her geçen gün performansını arttıran bu genç yetenek, futbol severlerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Genç yıldız, geleceğin futbol sahalarını şekillendirecek isimlerden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda hayran kitlesi de her geçen gün büyüyor.
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Bir kadın hayranı Kerem Aktürkoğlu'na olan sevgisini vücuduna kazımak istedi.
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Genç futbolcunun portresini dövme yaptıran kadının o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o dövme;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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