Bir Vatandaş İmamoğlu’nun Diploma İptali Sonrasında Torunu ile Arasında Geçen Eğitim Sohbetini Anlattı
Ekrem İmamoğlu’na destek mitingine katılan bir vatandaşa muhabirler süreçle ilgili mikrofon uzattı. Vatandaş, torunu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte torununun eğitime bakış açısının değiştiğini ve okumanın ne getirisi olacağını sorguladuğını anlatan vatandaş sitem etti. “Torunumun bana bu soruyu sormasının sorumlusu kim?” diyen vatandaş tüm gençlerin endişesini örneklendirmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle birlikte “Okusam ne olacak?” tarzında düşünen gençlerin paylaşımlarını sosyal medyada da gördük.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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