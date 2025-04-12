Bir Vatandaş İmamoğlu’nun Diploma İptali Sonrasında Torunu ile Arasında Geçen Eğitim Sohbetini Anlattı

Ekrem İmamoğlu’na destek mitingine katılan bir vatandaşa muhabirler süreçle ilgili mikrofon uzattı. Vatandaş, torunu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte torununun eğitime bakış açısının değiştiğini ve okumanın ne getirisi olacağını sorguladuğını anlatan vatandaş sitem etti. “Torunumun bana bu soruyu sormasının sorumlusu kim?” diyen vatandaş tüm gençlerin endişesini örneklendirmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.