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İBB Kayyum Atanan Şirketler: Hangi Şirketlere Kayyum Atandı?

İBB Kayyum Atanan Şirketler: Hangi Şirketlere Kayyum Atandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 21:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından hangi şirketlere kayyum atandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi Şirketlere Kayyum Atandı? İşte İBB Kayyum Atanan Şirketler

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Hangi Şirketlere Kayyum Atandı?

Hangi Şirketlere Kayyum Atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 101 şüpheliye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. 

İşte kayyum atanan şirketler 👇

İBB Kayyum Atanan Şirketler

İBB Kayyum Atanan Şirketler

1. İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

2. Trend İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

4. İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

5. Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi

6. Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi

7. Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi

8. Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

9. BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

10. Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi

12. Asoy İnşaat Anonim Şirketi

13. Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

14. Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi

15. Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

17. Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

18. Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

19. 3.Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

20. Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

21. Panoffect Medya Anonim Şirketi

22. Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

23. MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

24. Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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