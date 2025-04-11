Kayyum Atamak Ne Demektir? Belediye, Şirket veya Şahıslara Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?
Bugüne kadar, belediye ya da özel şirketlere kayyum atandığını duymuşsunuzdur. 'Bebeğe kayyum atandı' gibi haberlerle de karşılaşmış olabilirsiniz. Yasalarla belirlenen bazı durumlarda hukuki veya idari olarak bir kişi, kurum ya da mal varlığına kayyum atanması söz konusu olabilir. Peki, kayyum atamak ne demektir? Hangi durumlarda kayyum atanır? Kayyum ile kayyım aynı şey midir?
İşte, detaylar...
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Kayyum Nedir?
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Kimler Kayyum Atayabilir?
Kayyum Beden Atanır? Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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