Kayyum Atamak Ne Demektir? Belediye, Şirket veya Şahıslara Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?

Dilimizde 'kayyum' ya da 'kayyım' olarak yer alan kelime bir hukuk terimidir. Arapça kökenli bir kelime olan kayyum, 'ayakta duran' anlamına gelir. Dilimize ise Osmanlıca yoluyla geçmiştir ve 'kıyam, kayyim' gibi kelimler birbirine benzer anlamlar taşır.

Peki, Kayyum Ne Demektir?

Kayyum, yasalarla belirlenmiş olan bazı durumlarda hukuki veya idari olarak bir kişi, kurum ya da mal varlığının yönetimine geçici olarak tayin edilen kimsedir.

Kayyum ataması ile söz konusu kişi ya da kurumun haklarının korunması, zarar görmesinin engellenmesi ve işlerin düzenli şekilde yürütülmesi amaçlanır.