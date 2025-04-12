Menzil Şeyhi Çorabını Müridine Çıkarttırdı: O Anlar "Çorapçıbaşı" Sözleriyle Paylaşıldı

Menzil Cemaati gündemde sık sık ağızları açık bırakan görüntülerle yer alıyor. Bazen bu görüntülerde Menzil şeyhinin milyon liralık aracının peşinden koşan ya da cama çıkıp el salladığında 'Aşkım' diye haykıran müridlerini görüyoruz; bazen de Menzil kardeşler arasında devam eden miras kavgasında ağızlarından 17 milyar liralık servetlerinin olduğu itirafını duyuyoruz.

Son görüntüler ise çorap çıkaran bir müride ait. O anları gazeteci İsmail Arı paylaştı...

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