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Menzil Şeyhi Çorabını Müridine Çıkarttırdı: O Anlar "Çorapçıbaşı" Sözleriyle Paylaşıldı

Menzil Şeyhi Çorabını Müridine Çıkarttırdı: O Anlar "Çorapçıbaşı" Sözleriyle Paylaşıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 17:07

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil köyünden ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Menzil şeyhlerinin şatafatlı yaşamları, milyon liralık arabaları ve son olarak kardeşler arasındaki miras kavgaları gündem olurken gazeteci İsmail Arı, X hesabından yeni bir video paylaştı. Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin çorabını müridine çıkarttırması gündem oldu.

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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Milyon liralık arabalar, altın varaklı hastane odaları, 17 milyar liralık servet...

Milyon liralık arabalar, altın varaklı hastane odaları, 17 milyar liralık servet...

Menzil Cemaati gündemde sık sık ağızları açık bırakan görüntülerle yer alıyor. Bazen bu görüntülerde Menzil şeyhinin milyon liralık aracının peşinden koşan ya da cama çıkıp el salladığında 'Aşkım' diye haykıran müridlerini görüyoruz; bazen de Menzil kardeşler arasında devam eden miras kavgasında ağızlarından 17 milyar liralık servetlerinin olduğu itirafını duyuyoruz. 

Son görüntüler ise çorap çıkaran bir müride ait. O anları gazeteci İsmail Arı paylaştı...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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