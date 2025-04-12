Menzil Şeyhi Çorabını Müridine Çıkarttırdı: O Anlar "Çorapçıbaşı" Sözleriyle Paylaşıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil köyünden ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Menzil şeyhlerinin şatafatlı yaşamları, milyon liralık arabaları ve son olarak kardeşler arasındaki miras kavgaları gündem olurken gazeteci İsmail Arı, X hesabından yeni bir video paylaştı. Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin çorabını müridine çıkarttırması gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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