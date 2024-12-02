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Menzil Şeyhi El Salladı Müritler Çığlık Kıyamet Kendilerinden Geçti

Menzil Şeyhi El Salladı Müritler Çığlık Kıyamet Kendilerinden Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 15:21

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Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin neredeyse her kademesini mesken tutan Menzil Cemaati, şeyhlerinin sık sık şatafatlı yaşamıyla, bindikleri milyon liralık otomobillerle gündeme geliyor. 

Son olarak Menzil’de kardeşlerin miras kavgası videoları ortaya çıkmıştı. Menzil şeyhinin bu videoların birinde 17 milyar TL’lik servetleri olduğunu itiraf etmişti. 

Bu kez ağızları açık bırakan yeni bir video gündeme geldi. Cemaatin İstanbul merkezinde Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, cama çıkıp müritlerine el salladı. Şeyhin el salladığını gören müritler kendilerinden geçti. Videoda müritlerin defalarca “Aşkım” dediği duyuluyor.

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Türkiye’de yaşıyorsanız lüks otomobiller, altın varaklı odalar denilince akla cemaat ve tarikatların gelmesi kaçınılmaz. Adıyaman’ın Menzil köyünü adeta küçük bir İran’a çeviren, lüks giderleriyle gündeme gelen ancak halka ‘fakirlik’ övgüleri yapan Menzil Cemaati’nin her videosu ağızları açık bırakıyor.

Türkiye’de yaşıyorsanız lüks otomobiller, altın varaklı odalar denilince akla cemaat ve tarikatların gelmesi kaçınılmaz. Adıyaman’ın Menzil köyünü adeta küçük bir İran’a çeviren, lüks giderleriyle gündeme gelen ancak halka ‘fakirlik’ övgüleri yapan Menzil Cemaati’nin her videosu ağızları açık bırakıyor.

Menzil şeyhleri milyon liralık lüks araçlara sahip. Cemaatin şatafatına dair pek çok görüntü gündeme geliyor. Menzil Cemaati ise bu videoların önüne geçmek amacıyla şeyhin görüntüsünün alınmasını yasaklamıştı.

Menzil lideri Abdülbaki Erol geçen sene ölmüştü. Ölümünün ardından oğulları miras kavgasına tutuştu. Hatta şu an ki Menzil lideri Muhammed Saki Elhüseyni ve kardeşleri arasında miras kavgası kameralara yansımıştı.

Menzil lideri Abdülbaki Erol geçen sene ölmüştü. Ölümünün ardından oğulları miras kavgasına tutuştu. Hatta şu an ki Menzil lideri Muhammed Saki Elhüseyni ve kardeşleri arasında miras kavgası kameralara yansımıştı.

Cemaat, tarikat mahkemesi kurarak miras kavgasını çözüme kavuşturmaya çalışmıştı. Muhammed Saki Elhüseyni bir videoda 17 milyar liralık servetten söz ediyordu.

Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Menzil'e ait yeni video hem ağızları açık bıraktı hem utandırdı hem de ülkenin durumunu ve geleceğini sorgulattı. Söz konusu videoyu gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Menzil'e ait yeni video hem ağızları açık bıraktı hem utandırdı hem de ülkenin durumunu ve geleceğini sorgulattı. Söz konusu videoyu gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak

Menzil kardeşler arasında şeyhlik kavgası devam ederken cemaatin İstanbul'daki merkezinde çekilen görüntüler gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Menzil kardeşler arasında şeyhlik kavgası devam ederken cemaatin İstanbul'daki merkezinde çekilen görüntüler gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin cama çıkıp müritleri selamladığı görülüyor. Şeyhi gören müritler ise adeta kendilerinden geçiyor.

Kendilerinden geçen müritlerin şeyhe "Aşkım" diye bağırdığı duyuluyor. İşte hayrete düşüren o görüntüler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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