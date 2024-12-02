Menzil Şeyhi El Salladı Müritler Çığlık Kıyamet Kendilerinden Geçti

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin neredeyse her kademesini mesken tutan Menzil Cemaati, şeyhlerinin sık sık şatafatlı yaşamıyla, bindikleri milyon liralık otomobillerle gündeme geliyor.

Son olarak Menzil’de kardeşlerin miras kavgası videoları ortaya çıkmıştı. Menzil şeyhinin bu videoların birinde 17 milyar TL’lik servetleri olduğunu itiraf etmişti.

Bu kez ağızları açık bırakan yeni bir video gündeme geldi. Cemaatin İstanbul merkezinde Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, cama çıkıp müritlerine el salladı. Şeyhin el salladığını gören müritler kendilerinden geçti. Videoda müritlerin defalarca “Aşkım” dediği duyuluyor.