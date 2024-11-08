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Menzil Şeyhi Elhüseyni'den Kardeşlerine Şok Suçlama! 10 Milyar Liralık Vurgun İddiası

Menzil Şeyhi Elhüseyni'den Kardeşlerine Şok Suçlama! 10 Milyar Liralık Vurgun İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2024 - 18:30

Milyon liralık araçlar, altın varaklı hastane odası… Akıllara Menzil Cemaati’nin gelmesi kaçınılmaz. Devletin her kurumunda neredeyse örgütlenen Menzil Cemaati’nde kardeşlerin miras kavgası boyut atladı. Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te ölmesinin ardından kardeşler miras peşine düştü.

Geçen günlerde miras için tarikat mahkemesi kurduklarını açıklayan cemaatten ağızları açık bırakan suçlamalar ortaya atıldı. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre kardeşler şu an cemaatin mevcut lideri Muhammed Saki Elhüseyni’yi tarikat mahkemesinin yetkisini kısıtlamakla suçladı. Elhüseyni ise Semerkand vakfı yöneticilerinin ‘şebeke’ kurarak 10 milyar TL vurgun yaptığını söyledi.

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Milyon liralık lüks araçları, 'yoksulluğun zenginlik' olduğunu sık sık dile getirip altın varaklı hastane odalarında kalan Menzil Cemaati birbirine girdi.

Milyon liralık lüks araçları, 'yoksulluğun zenginlik' olduğunu sık sık dile getirip altın varaklı hastane odalarında kalan Menzil Cemaati birbirine girdi.

12 Temmuz 2023’te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un ardından çocukları miras için birbirine düşman oldu.

12 Temmuz 2023’te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un ardından çocukları miras için birbirine düşman oldu.

Geçen günlerde mevcut Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni ve kardeşlerinin cemaat önündeki miras tartışmasının videosu gündem olmuştu.

Geçen günlerde mevcut Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni ve kardeşlerinin cemaat önündeki miras tartışmasının videosu gündem olmuştu.

Detayları okumak ve miras kavgasını izlemek için bu içeriğimize bakabilirsiniz👇🏻

Miras davasının çözülmesi için cemaat tarikat mahkemesi kurulduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre tarikat mahkemesinde kardeşlerin birbirlerine yönelttikleri suçlamalar ağızları açık bıraktı.

Miras davasının çözülmesi için cemaat tarikat mahkemesi kurulduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre tarikat mahkemesinde kardeşlerin birbirlerine yönelttikleri suçlamalar ağızları açık bıraktı.

Ölen Abdülbaki Elhüseyni’nin 4 oğlu, tarikat mahkemesinin yetkilerinin mevcut şeyh Muhammed Saki tarafından kısıtlandığı iddia etti:

Ölen Abdülbaki Elhüseyni’nin 4 oğlu, tarikat mahkemesinin yetkilerinin mevcut şeyh Muhammed Saki tarafından kısıtlandığı iddia etti:

“Hükmün aleyhte karara bağlanmasını engellemek için abimiz (Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni) kendi komisyonunun bir bölümünü toplantılara göndermedi. Daha sonra hakem heyetinin yetkisini kısıtladığını kamuya açık olmayan özel bir görüşmede kendilerine ifade etti. Heyetin ele alarak karara bağladığı konuya itiraz edip, ‘Benim istediğim konudan gidilecek’ dedi. Biz, konularımızın Kuran ve sünnet çizgisinde çözülmesinden yanayız.”

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Muhammed Saki Elhüseyni ise başında kardeşlerinin olduğu Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından 10 milyar liralık vurgun yapıldığını ileri sürdü.

Muhammed Saki Elhüseyni ise başında kardeşlerinin olduğu Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından 10 milyar liralık vurgun yapıldığını ileri sürdü.

Elhüseyni’nin iddialarına göre vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu, vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu, Abdurrahman Bayrakçı bir ‘şebeke’ oluşturdu. Elhüseyni'nin ifadeleri şöyle:

Elhüseyni’nin iddialarına göre vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu, vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu, Abdurrahman Bayrakçı bir ‘şebeke’ oluşturdu. Elhüseyni'nin ifadeleri şöyle:

İngiltere’de 2 tane dergah var. Abdurrahman Bayrakçı’nın üzerine yapmışlar. Seyyid Mübarek’le 25 sene birlikte okudular. Almanya’da aynı villanın içinde altı-üstlü kaldılar. Orasının tapusu da Abdurrahman’ın üzerinde. Daha enterasan, satışta alan Seyyid Mübarek, satan muhasebeci. Bayrakçı’nın hesabına 40 milyon TL para yatırmışlar.

Bütün Avrupa’da 4-5 tane şirket kurmuşlar. O iyi kalpli sofilerden alarak, şirketlere devretmişler. Hüseyin Kadıoğlu ve Ahmet Türk’ün üzerine şirket kurmuşlar.

Oranın tapularını şirkete aktarmışlar. Şebeke bunlar. Böyle çok yer var. Biz şikayet edeceğiz, devlet tespit edecek. Büyümüz böyle istedi böyle yaptık. Büyüklerini söylemiyorlar.

Ben söyleyeyim. Büyükleri; Seyyid Muhammed Fettah, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin (küçük kardeş)... Büyükleri bunlardır.”

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