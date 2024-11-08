Menzil Şeyhi Elhüseyni'den Kardeşlerine Şok Suçlama! 10 Milyar Liralık Vurgun İddiası

“İngiltere’de 2 tane dergah var. Abdurrahman Bayrakçı’nın üzerine yapmışlar. Seyyid Mübarek’le 25 sene birlikte okudular. Almanya’da aynı villanın içinde altı-üstlü kaldılar. Orasının tapusu da Abdurrahman’ın üzerinde. Daha enterasan, satışta alan Seyyid Mübarek, satan muhasebeci. Bayrakçı’nın hesabına 40 milyon TL para yatırmışlar.

Bütün Avrupa’da 4-5 tane şirket kurmuşlar. O iyi kalpli sofilerden alarak, şirketlere devretmişler. Hüseyin Kadıoğlu ve Ahmet Türk’ün üzerine şirket kurmuşlar.

Oranın tapularını şirkete aktarmışlar. Şebeke bunlar. Böyle çok yer var. Biz şikayet edeceğiz, devlet tespit edecek. Büyümüz böyle istedi böyle yaptık. Büyüklerini söylemiyorlar.

Ben söyleyeyim. Büyükleri; Seyyid Muhammed Fettah, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin (küçük kardeş)... Büyükleri bunlardır.”