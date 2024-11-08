Menzil Şeyhi Elhüseyni'den Kardeşlerine Şok Suçlama! 10 Milyar Liralık Vurgun İddiası
Menzil Şeyhi Elhüseyni'den Kardeşlerine Şok Suçlama! 10 Milyar Liralık Vurgun İddiası
Milyon liralık araçlar, altın varaklı hastane odası… Akıllara Menzil Cemaati’nin gelmesi kaçınılmaz. Devletin her kurumunda neredeyse örgütlenen Menzil Cemaati’nde kardeşlerin miras kavgası boyut atladı. Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te ölmesinin ardından kardeşler miras peşine düştü.
Geçen günlerde miras için tarikat mahkemesi kurduklarını açıklayan cemaatten ağızları açık bırakan suçlamalar ortaya atıldı. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre kardeşler şu an cemaatin mevcut lideri Muhammed Saki Elhüseyni’yi tarikat mahkemesinin yetkisini kısıtlamakla suçladı. Elhüseyni ise Semerkand vakfı yöneticilerinin ‘şebeke’ kurarak 10 milyar TL vurgun yaptığını söyledi.
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Milyon liralık lüks araçları, 'yoksulluğun zenginlik' olduğunu sık sık dile getirip altın varaklı hastane odalarında kalan Menzil Cemaati birbirine girdi.
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12 Temmuz 2023’te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un ardından çocukları miras için birbirine düşman oldu.
Geçen günlerde mevcut Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni ve kardeşlerinin cemaat önündeki miras tartışmasının videosu gündem olmuştu.
Miras davasının çözülmesi için cemaat tarikat mahkemesi kurulduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre tarikat mahkemesinde kardeşlerin birbirlerine yönelttikleri suçlamalar ağızları açık bıraktı.
Ölen Abdülbaki Elhüseyni’nin 4 oğlu, tarikat mahkemesinin yetkilerinin mevcut şeyh Muhammed Saki tarafından kısıtlandığı iddia etti:
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Muhammed Saki Elhüseyni ise başında kardeşlerinin olduğu Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından 10 milyar liralık vurgun yapıldığını ileri sürdü.
Elhüseyni’nin iddialarına göre vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu, vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu, Abdurrahman Bayrakçı bir ‘şebeke’ oluşturdu. Elhüseyni'nin ifadeleri şöyle:
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