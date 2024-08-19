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Adaben Uygun Değilmiş! Menzil Köyü'nde Fotoğraf ve Video Çekimi Yasaklandı

Adaben Uygun Değilmiş! Menzil Köyü'nde Fotoğraf ve Video Çekimi Yasaklandı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.08.2024 - 15:23

Menzil Cemaati, Türkiye'de en fazla mürite sahip olan dini oluşumlardan biri. Ancak cemaat üye sayısından çok siyaset, bürokrasi, devlet kurumları ve ticaretteki etkinliği ve meşhur köyüyle biliniyor. Medyaya bu köye ve cemaate dair pek çok görsel materyal düşüyor. Ancak Şeyh Seyyid Muhammed Saki Eyhüseyni'den bu görüntülere yasak getirildi.

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Menzil şeyhlerinin lüks yaşantısı bürokrasi ve siyasetteki etkilerinin önüne geçmiş durumda.

Menzil şeyhlerinin lüks yaşantısı bürokrasi ve siyasetteki etkilerinin önüne geçmiş durumda.

Özel hastanelerindeki çok özel odalar, cemaatin ileri gelenlerinin şatafatlı hayatı Menzil'in eleştirilmesine neden oluyor.

Özel hastanelerindeki çok özel odalar, cemaatin ileri gelenlerinin şatafatlı hayatı Menzil'in eleştirilmesine neden oluyor.

Son zamanlarda şeyhin villası da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazeteci İsmail Arı'nın aktardığına göre şeyhin fotoğraf ve videolarının çekilmesine yasak getirildi.

Gazeteci İsmail Arı'nın aktardığına göre şeyhin fotoğraf ve videolarının çekilmesine yasak getirildi.

Gerekçe ise bu tip eylemlerin adaben uygun olmaması.

Gerekçe ise bu tip eylemlerin adaben uygun olmaması.

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