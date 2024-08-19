Adaben Uygun Değilmiş! Menzil Köyü'nde Fotoğraf ve Video Çekimi Yasaklandı

Menzil Cemaati, Türkiye'de en fazla mürite sahip olan dini oluşumlardan biri. Ancak cemaat üye sayısından çok siyaset, bürokrasi, devlet kurumları ve ticaretteki etkinliği ve meşhur köyüyle biliniyor. Medyaya bu köye ve cemaate dair pek çok görsel materyal düşüyor. Ancak Şeyh Seyyid Muhammed Saki Eyhüseyni'den bu görüntülere yasak getirildi.