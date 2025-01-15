Devletin 6 Koruma Verdiği İddia Edilen Menzil Şeyhine "Zehirli Yemek" Uyarısı
Devletin 6 Koruma Verdiği İddia Edilen Menzil Şeyhine "Zehirli Yemek" Uyarısı
Menzil cemaatinde Temmuz 2023’te ölen Abdülbaki Erol’un ardından oğulları arasında taht kavgası taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Şeyh Saki, Şeyh Fettah ve Şeyh Mübarek’in müridleri geçen günlerde birbirine girdi, köye asker gönderildi.
Saygı Öztürk, bugün Sözcü’de yayımlanan köşesinde Menzil’de olanlara dair çarpıcı ayrıntılara yer verdi.
Menzil’in mevcut şeyhi Muhammed Saki’nin 15 özel koruması olduğunu dile getiren Öztürk, devlet tarafından 5-6 koruma verildiğini iddia etti.
Öte yandan kavga ve düşmanlık öyle bir hal almış ki Menzil şeyhi yemeklerine, içeceklerine zehir konulabileceği konusunda uyarılmış
İşte Saygı Öztürk’ün dikkat çeken ifadeleri.
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Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol’un 2023 yılında vefat etmesinin ardından oğulları arasında ‘taht’ savaşları başladı. Erol’un ölümünün ardından cemaatin başına Muhammed Saki el Hüseyni geçti.
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Muhammed Saki’nin yeni şeyh olmasının ardından cemaatte miras kavgası baş göstermişti. Hatta şeyh, miras için kurulan tarikat mahkemesinde 17 milyar TL servetleri olduğunu itiraf etmişti.
Kavga öyle büyük bir hal aldı ki cemaatin yurtdışında bulunan müridleri de birbirine girmişti. Son olarak Adıyaman’da bulunan Menzil köyünde cami bahçesinde taşlı sopalı kavga görüntüleri gündem olmuştu. Kavgaya askerler müdahale etmişti.
Saygı Öztürk, Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Menzil tarikatında neler olduğunu yazdı. Öztürk, yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.
“Şeyh Saki’ye devlet tarafından 5-6 koruma verildi” iddiası.
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Menzil şeyhine "zehirli yemek, içecek" uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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