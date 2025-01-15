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Devletin 6 Koruma Verdiği İddia Edilen Menzil Şeyhine "Zehirli Yemek" Uyarısı

Devletin 6 Koruma Verdiği İddia Edilen Menzil Şeyhine "Zehirli Yemek" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 14:35

Menzil cemaatinde Temmuz 2023’te ölen Abdülbaki Erol’un ardından oğulları arasında taht kavgası taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Şeyh Saki, Şeyh Fettah ve Şeyh Mübarek’in müridleri geçen günlerde birbirine girdi, köye asker gönderildi. 

Saygı Öztürk, bugün Sözcü’de yayımlanan köşesinde Menzil’de olanlara dair çarpıcı ayrıntılara yer verdi. 

Menzil’in mevcut şeyhi Muhammed Saki’nin 15 özel koruması olduğunu dile getiren Öztürk, devlet tarafından 5-6 koruma verildiğini iddia etti. 

Öte yandan kavga ve düşmanlık öyle bir hal almış ki Menzil şeyhi yemeklerine, içeceklerine zehir konulabileceği konusunda uyarılmış

İşte Saygı Öztürk’ün dikkat çeken ifadeleri.

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Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol’un 2023 yılında vefat etmesinin ardından oğulları arasında ‘taht’ savaşları başladı. Erol’un ölümünün ardından cemaatin başına Muhammed Saki el Hüseyni geçti.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol’un 2023 yılında vefat etmesinin ardından oğulları arasında ‘taht’ savaşları başladı. Erol’un ölümünün ardından cemaatin başına Muhammed Saki el Hüseyni geçti.

Fotoğraftaki: Abdülbaki Erol

Muhammed Saki’nin yeni şeyh olmasının ardından cemaatte miras kavgası baş göstermişti. Hatta şeyh, miras için kurulan tarikat mahkemesinde 17 milyar TL servetleri olduğunu itiraf etmişti.

Muhammed Saki’nin yeni şeyh olmasının ardından cemaatte miras kavgası baş göstermişti. Hatta şeyh, miras için kurulan tarikat mahkemesinde 17 milyar TL servetleri olduğunu itiraf etmişti.

Fotoğraftaki: Muhammed Saki

Muhammed Saki'nin servet itirafına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

Kavga öyle büyük bir hal aldı ki cemaatin yurtdışında bulunan müridleri de birbirine girmişti. Son olarak Adıyaman’da bulunan Menzil köyünde cami bahçesinde taşlı sopalı kavga görüntüleri gündem olmuştu. Kavgaya askerler müdahale etmişti.

Kavga öyle büyük bir hal aldı ki cemaatin yurtdışında bulunan müridleri de birbirine girmişti. Son olarak Adıyaman’da bulunan Menzil köyünde cami bahçesinde taşlı sopalı kavga görüntüleri gündem olmuştu. Kavgaya askerler müdahale etmişti.

Kavganın görüntülerini buradan izleyebilirsiniz 👇

Saygı Öztürk, Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Menzil tarikatında neler olduğunu yazdı. Öztürk, yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.

Saygı Öztürk, Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Menzil tarikatında neler olduğunu yazdı. Öztürk, yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.

Öztürk kardeşler arasında post kavgasının şiddetlendiğini ve müridlerinin yüzde 95’inin mevcut şeyh Muhammed Saki’yi desteklediğini belirtti.

Kaynak

“Şeyh Saki’ye devlet tarafından 5-6 koruma verildi” iddiası.

“Şeyh Saki’ye devlet tarafından 5-6 koruma verildi” iddiası.

Gazeteci Saygı Öztürk, şeyh Saki’nin 15 özel korumasının bulunduğunu ancak; bunun yanına sıra devlet tarafından 5-6 koruma verildiğini ileri sürüldü. 

Korumalar, Saki namaz kıldırırken bile hemen arkasında ayakta herhangi bir saldırıya karşı tetikte bekliyor.

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Menzil şeyhine "zehirli yemek, içecek" uyarısı.

Menzil şeyhine "zehirli yemek, içecek" uyarısı.

Cemaat içinde kavga düşmanlık öyle bir hal almış ki Öztürk'ün bir diğer iddiası ise Menzil şeyhinin yiyeceklerine ve içeceklerine zehir konulabileceğine dair uyarıldığı oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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