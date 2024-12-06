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Menzil Cemaatinin Belçika Dergahında Müritler Birbirine Bıçak Çekti

Menzil Cemaatinin Belçika Dergahında Müritler Birbirine Bıçak Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 21:43

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Menzil Cemaati’nde milyarca liralık mirası kavgası ülke sınırlarını aştı. Menzil şeyhi ve kardeşleri arasında miras tansiyonu artarken cemaat adeta ikiye bölünmüş durumda. Gazeteci İsmail Arı, X hesabından bir görüntü paylaştı. Söz konusu görüntüler cemaatin Belçika dergahından geldi. Dergahı paylaşamayan müritlerin birbirine bıçak çektiği görülüyor.

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Menzil Cemaati'nde şeyh ve kardeşlerinin milyar liralık miras kavgası sürüyor. Tarikat mahkemesi önünde birbirlerine suçlamalarda bulunan kardeşlerin arasındaki gerilim cemaati bölmüş durumda.

Menzil Cemaati'nde şeyh ve kardeşlerinin milyar liralık miras kavgası sürüyor. Tarikat mahkemesi önünde birbirlerine suçlamalarda bulunan kardeşlerin arasındaki gerilim cemaati bölmüş durumda.

Şeyh ve kardeşlerinin kavgası ülke sınırlarını da aştı, müritlerin de ayrışmasını beraberinde getirdi. Belçika'daki dergahı paylaşamayan müritler birbirine bıçak çekti.

Şeyh ve kardeşlerinin kavgası ülke sınırlarını da aştı, müritlerin de ayrışmasını beraberinde getirdi. Belçika'daki dergahı paylaşamayan müritler birbirine bıçak çekti.

Söz konusu görüntüleri gazeteci İsmail Arı, X hesabından paylaştı.

Söz konusu görüntüleri gazeteci İsmail Arı, X hesabından paylaştı.
twitter.com

Arı'nın paylaşımı şöyle:

'Menzil Cemaati'nde milyarlarca liralık miras kavgası devam ediyor. Ancak kardeşler ile müritleri arasında gerilim tavan yapmış durumda. Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da birbirlerine saldırıyorlar. Bu görüntüler Belçika'daki dergahlarından. Bir cemaat mensubu bıçak çekiyor.'

Söz konusu video şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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