Menzil Cemaatinin Belçika Dergahında Müritler Birbirine Bıçak Çekti

Arı'nın paylaşımı şöyle:

'Menzil Cemaati'nde milyarlarca liralık miras kavgası devam ediyor. Ancak kardeşler ile müritleri arasında gerilim tavan yapmış durumda. Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da birbirlerine saldırıyorlar. Bu görüntüler Belçika'daki dergahlarından. Bir cemaat mensubu bıçak çekiyor.'