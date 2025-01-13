Menzil Köyü'nde Sofilerin Miras Kavgası İç Savaşa Dönüştü

Menzil Cemaati ülkenin en nüfuzlu ve kalabalık dini topluluklarından. Şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından cemaat paramparça oldu. Çıkan liderlik ve miras kavgaları topluluğu birkaç parçaya böldü. Semerkandi ve Serhendi olmak üzere iki büyük parçaya bölünen grup Adıyaman'ın Menzil köyünde bir kavgaya tutuştu. Kavga o kadar büyüdü ki jandarma müdahale etmek zorunda kaldı.