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Menzil Köyü'nde Sofilerin Miras Kavgası İç Savaşa Dönüştü

Menzil Köyü'nde Sofilerin Miras Kavgası İç Savaşa Dönüştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2025 - 23:13

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Menzil Cemaati ülkenin en nüfuzlu ve kalabalık dini topluluklarından. Şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından cemaat paramparça oldu. Çıkan liderlik ve miras kavgaları topluluğu birkaç parçaya böldü. Semerkandi ve Serhendi olmak üzere iki büyük parçaya bölünen grup Adıyaman'ın Menzil köyünde bir kavgaya tutuştu. Kavga o kadar büyüdü ki jandarma müdahale etmek zorunda kaldı.

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Cemaat liderlerinden Saki Elhüseyni’nin oğlu Rağıp Elhüseyni, inşaat nedeniyle kendilerine saldıran cemaat üyelerine “Cami avlusuna işediler” dedi ve ortalık karıştı.

Cemaat liderlerinden Saki Elhüseyni’nin oğlu Rağıp Elhüseyni, inşaat nedeniyle kendilerine saldıran cemaat üyelerine “Cami avlusuna işediler” dedi ve ortalık karıştı.

İşte o görüntüler...

Askerlerin müdahil olduğu anlar 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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morbusmentis

günah çıkarıyorlar herhalde beddua ile.. yiyin birbirinizi ete para vermeyin, s2n birbirinizi gte para vermeyin xd

Turgut Güler

Bağ ayrı bostan ayrı, California ayrı Boston ayrı, para aşkı ayrı Allah aşkı ayrı, para çok güzel bişey yav bütün dindoşları birbirine kırdırıyor 😄

herohe7189

dance dance bade bros, cekinmeyin ulke sizin.