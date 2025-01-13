Ece Üner Otoyol ve Köprü Zamlarına Böyle Tepki Gösterdi

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Ocak ayı dünyada yeni yılın ilk umutlarının yaşandığı ayken ülkemizde zam ayı... Otoyol ve köprülerin 2025 tarifesine ise oransal olarak yetişebilecek bir ücret yok.
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Bir yıl içinde gelen zamları Ece Üner şu sözlerle eleştirdi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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