onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ece Üner Otoyol ve Köprü Zamlarına Böyle Tepki Gösterdi

Ece Üner Otoyol ve Köprü Zamlarına Böyle Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2025 - 20:20

İçerik Devam Ediyor

Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner gündemdeki olaylara verdiği ironik tepkilerle tanınan bir isim. Ünlü spiker bugün otoyol ve köprülere gelen ve oransal olarak %500'lere yaklaşan zamları değerlendirdi. Zamlar ve köprüler üzerinden kullandığı söylem viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayı dünyada yeni yılın ilk umutlarının yaşandığı ayken ülkemizde zam ayı... Otoyol ve köprülerin 2025 tarifesine ise oransal olarak yetişebilecek bir ücret yok.

Ocak ayı dünyada yeni yılın ilk umutlarının yaşandığı ayken ülkemizde zam ayı... Otoyol ve köprülerin 2025 tarifesine ise oransal olarak yetişebilecek bir ücret yok.

Bir yıl içinde gelen zamları Ece Üner şu sözlerle eleştirdi;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilecek videolar;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın