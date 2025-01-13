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Tayland'da Yaşayan Türk Bir Berberde Gördüğü Atatürk Logosu Karşısında Şaştı Kaldı

Tayland'da Yaşayan Türk Bir Berberde Gördüğü Atatürk Logosu Karşısında Şaştı Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2025 - 20:00

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Ülkemizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli bir figür... Dünyanın farklı yerlerinde Atatürk anıtlarına, sözlerinin yazıldığı duvarlara rastlamak mümkün. Ancak Tayland'da yaşayan bir Türk ilginç bir dükkana rastladı.

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"Tayland beni her gün şaşırtıyor" başlığıyla gördüğü berberi paylaştı.

"Tayland beni her gün şaşırtıyor" başlığıyla gördüğü berberi paylaştı.

İşte o görüntüler 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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