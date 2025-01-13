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Japonya'da 6.9 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi!

Japonya'da 6.9 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 15:59

Japonya’nın güneyinde bulunan Kyushu bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem için bir metreye ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

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Japonya 6.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem güneyde yer alan Kyushu bölgesinde gerçekleşti. Yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Japonya 6.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem güneyde yer alan Kyushu bölgesinde gerçekleşti. Yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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