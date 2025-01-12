Karadeniz'de 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Karadeniz'de 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
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Deprem ülkesi olan Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Son günlerde hissedilen depremlerin ardından bugün Karadeniz depremle sallandı.
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AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. Deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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