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Karadeniz'de 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Karadeniz'de 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 18:39

AFAD, Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremle sallandığını duyurdu. Depremin merkezüssü Karadeniz olarak açıklandı. Saat 17.49'da gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Deprem ülkesi olan Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Son günlerde hissedilen depremlerin ardından bugün Karadeniz depremle sallandı.

Deprem ülkesi olan Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Son günlerde hissedilen depremlerin ardından bugün Karadeniz depremle sallandı.

AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. Deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. Deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı:

AFAD'ın paylaşımı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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