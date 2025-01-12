İstanbul’da Yeni İlçe Kurulacak İddiası: Megakent İstanbul’da İlçe Sayısı 40’a Yükselebilir

Toplamda 39 ilçesi ve 20 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’da yeni bir ilçe daha kurulacağı iddia edildi. Bekir Batu’nun iddiasına göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı mahallelerini kapsayacak yeni ilçenin ismi Levent olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışma yapmaya başladığı da iddia edildi.