İstanbul’da Yeni İlçe Kurulacak İddiası: Megakent İstanbul’da İlçe Sayısı 40’a Yükselebilir
İstanbul’da Yeni İlçe Kurulacak İddiası: Megakent İstanbul’da İlçe Sayısı 40’a Yükselebilir
Toplamda 39 ilçesi ve 20 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’da yeni bir ilçe daha kurulacağı iddia edildi. Bekir Batu’nun iddiasına göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı mahallelerini kapsayacak yeni ilçenin ismi Levent olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışma yapmaya başladığı da iddia edildi.
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Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yaptığı ve İstanbul’da ilçe sayısını 40’a yükseltecek çalışmanın detaylarını açıkladı.
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İddiaya göre toplam 4 ilçenin 20 mahallesini kapsayacak yeni bir ilçe kurulacak ve yeni ilçenin adı Levent olacak.
Yeni ilçe için, Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi’nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahalle Sarıyer'den alınıp Levent'e bağlanacak.
Beşiktaş ilçesinde Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı) mahallelerinin yeni ilçeye bağlanacağı da konuşuluyor.
Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu açıklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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