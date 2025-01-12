Kendisini Arayan Polislerle Dalga Geçti: 123 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı
Kendisini Arayan Polislerle Dalga Geçti: 123 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı
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Oğulcan Şahin isimli kişi, 4 ay önce cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı. Toplam 123 suçta aranan suç makinesini aramak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi. Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi.
Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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