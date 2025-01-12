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Kendisini Arayan Polislerle Dalga Geçti: 123 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı

Kendisini Arayan Polislerle Dalga Geçti: 123 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 14:58

Adana’da toplam 123 suçtan aranan cezaevi firarisi 21 yaşındaki Oğulcan Şahin, polislerle dalga geçmek için, “Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz” paylaşımı yaptı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç makinesi, polislerin yaptığı operasyonla yakayı ele verdi.

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Oğulcan Şahin isimli kişi, 4 ay önce cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı. Toplam 123 suçta aranan suç makinesini aramak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Oğulcan Şahin isimli kişi, 4 ay önce cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı. Toplam 123 suçta aranan suç makinesini aramak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi. Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi.

Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi. Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi.

Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Şahin, ifadesinde, “Hasımlarım var. Silahları, kendimi korumak için bulunduruyordum” dedi.

Şahin, işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığı araştırılıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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