Pazartesiye Dikkat: Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Müjde Açıklayacak İddiası
Pazartesiye Dikkat: Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Müjde Açıklayacak İddiası
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yakın zamanda yeni konuk kredisi kampanyası olabileceğinin sinyallerini vermişti. Finans analisti İslam Memiş ise Ankara kulislerinde konuşulan bir iddiayı açıkladı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak Pazartesi günü ekonomi ile ilgili büyük bir müjde açıklayacak. Cumhurbaşkanın müjdesinin konut kredileriyle ilgili olacağı tahmin ediliyor.
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Merkez Bankası’nın politika faizlerini yüksek tutması sonrasında bankaların sağladığı konut kredileri de yükselmiş ve orta gelirli vatandaşın konut alması imkansız hale gelmişti.
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Ekonomideki gelişmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni konut kredisi kampanyasının olabileceğini ima etmişti.
Konuk kredisi iddiaları sonrasında İslam Memiş’ten de bir açıklama geldi.
“Önümüzdeki haftalarda yeni müjdeler gelmeye devam edecek” diyen Memiş; “Müjdenin asıl büyüğünü pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanı verecek. Bakalım pazartesi günü kime hangi müjdeler gelecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “müjdesinin” konut kredileriyle ilgili olabileceği iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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