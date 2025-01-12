Pazartesiye Dikkat: Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Müjde Açıklayacak İddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yakın zamanda yeni konuk kredisi kampanyası olabileceğinin sinyallerini vermişti. Finans analisti İslam Memiş ise Ankara kulislerinde konuşulan bir iddiayı açıkladı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak Pazartesi günü ekonomi ile ilgili büyük bir müjde açıklayacak. Cumhurbaşkanın müjdesinin konut kredileriyle ilgili olacağı tahmin ediliyor.