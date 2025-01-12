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İstanbul Cihangir’de Kılıçlı Kavga: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

İstanbul Cihangir’de Kılıçlı Kavga: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 11:29

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir Mahallesi’nde yaşanan kavganın görüntüleri gündem oldu. Fehmi Can K. isimli vatandaş, yolda yürüdüğü sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin saldırısına uğradı. Kavgada kılıç kullanıldı ve sandalyeler havada uçuştu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Kılıçlı kavganın görüntüleri 👇

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Cihangir’de Fehmi Can K., aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.

Cihangir’de Fehmi Can K., aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı.

Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

Saldırgan 3 kişinin geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

Saldırgan 3 kişinin geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

Kılıçlı kavganın görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Turgut Güler

Kılıç ne ulan 16. yy'da mı yaşıyonuz, beş-on tane okçu da yerleştirseydiniz çevre binalara 🤔

arif ışık

Tımarhane!!

SsS

ortaçağa döndük iyice aferin