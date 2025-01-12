Reklam Aşkı İddiası: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İfade Verecek
Reklam Aşkı İddiası: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İfade Verecek
Rekabet Kurulu tarafından bazı menajerlik şirketlerine açılan soruşturma konuşulmaya devam ediyor. Ayrıca iddiaya göre sektörde tekelleşmeye çalışan menajerlik şirketleri bazı oyunculara mobbing de uyguluyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre ise savcılığın da re’sen başlattığı soruşturma kapsamında reklam aşkı iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV100’den Fuat Uğur’un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştı. Uğur’un yazısında menajerlik şirketinin “tekelleşme” çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında “5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi” ifadeleri yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rekabet Kurulu, Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılığın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.
İddiaya göre savcılık, 5 milyon dolar karşılığında reklam aşkı iddiası sebebiyle ünlü çiftin banka hesaplarını da inceleyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın