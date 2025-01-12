Reklam Aşkı İddiası: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İfade Verecek

Rekabet Kurulu tarafından bazı menajerlik şirketlerine açılan soruşturma konuşulmaya devam ediyor. Ayrıca iddiaya göre sektörde tekelleşmeye çalışan menajerlik şirketleri bazı oyunculara mobbing de uyguluyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre ise savcılığın da re’sen başlattığı soruşturma kapsamında reklam aşkı iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.

Kaynak: Sabah