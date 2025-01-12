onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Reklam Aşkı İddiası: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İfade Verecek

Reklam Aşkı İddiası: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İfade Verecek

Serenay Sarıkaya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 10:55

Rekabet Kurulu tarafından bazı menajerlik şirketlerine açılan soruşturma konuşulmaya devam ediyor. Ayrıca iddiaya göre sektörde tekelleşmeye çalışan menajerlik şirketleri bazı oyunculara mobbing de uyguluyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre ise savcılığın da re’sen başlattığı soruşturma kapsamında reklam aşkı iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV100’den Fuat Uğur’un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştı. Uğur’un yazısında menajerlik şirketinin “tekelleşme” çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında “5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi” ifadeleri yer almıştı.

TV100’den Fuat Uğur’un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştı. Uğur’un yazısında menajerlik şirketinin “tekelleşme” çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında “5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi” ifadeleri yer almıştı.

Rekabet Kurulu, Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurulu, Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılığın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılığın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.

Kaynak

İddiaya göre savcılık, 5 milyon dolar karşılığında reklam aşkı iddiası sebebiyle ünlü çiftin banka hesaplarını da inceleyecek.

İddiaya göre savcılık, 5 milyon dolar karşılığında reklam aşkı iddiası sebebiyle ünlü çiftin banka hesaplarını da inceleyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın