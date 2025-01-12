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İstanbul'da Yağmur Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u Uyardı!

İstanbul'da Yağmur Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u Uyardı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 09:44

İstanbul, sağanak yağışlı bir hafta sonuna gözünü açtı. Trafikte ve günlük yaşamda olumsuz dakikalar yaşanırken AKOM ve Meteoroloji'den İstanbullulara uyarılar geldi. Cumartesi günü başlayan yağışların, hafta boyu devam edeceği aktarıldı. 

Meteoroloji ise kar yağışının etkili olabileceği kentleri açıkladı. Bazı şehirlerdeki vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Peki Pazar günü hava nasıl olacak?

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İstanbul yağışlı bir hafta sonuna gözünü açtı.

İstanbul yağışlı bir hafta sonuna gözünü açtı.

Yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul ve Marmara ile Kıyı Ege'de yağış, Pazar günü öğleden sonra etkisini artırarak devam edecek.

Yağışlı havanın hafta boyunca süreceği aktarılıyor. Trakya ise Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yağmurun etkisinde olacak.

Yağışlı havanın hafta boyunca süreceği aktarılıyor. Trakya ise Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yağmurun etkisinde olacak.

Yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışının görülmesi bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da ise kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kar yağışı görülebilecek noktalarda tipi gibi olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

İstanbul Valiliği ise yağışların Pazar öğleden sonra kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini aktararak vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınına karşı uyardı.

İstanbul Valiliği ise yağışların Pazar öğleden sonra kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini aktararak vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınına karşı uyardı.

Yurdun diğer kesimlerinde ise gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı gerçekleşebilir. Pazar akşam saatlerinde ise yurdun birçok kesiminde pus etkili olacak.

Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

AKOM yetkilileri, İstanbul'da hafta boyunca yağışların etkili olacağını aktarıyor. Özellikle Çarşamba gününe kadar yağışların etkisini artırarak devam edeceği belirtiliyor.

Kar yağışı ise Trakya'nın yüksek kesimlerinde görülebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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