İstanbul'da Yağmur Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u Uyardı!
İstanbul'da Yağmur Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u Uyardı!
İstanbul, sağanak yağışlı bir hafta sonuna gözünü açtı. Trafikte ve günlük yaşamda olumsuz dakikalar yaşanırken AKOM ve Meteoroloji'den İstanbullulara uyarılar geldi. Cumartesi günü başlayan yağışların, hafta boyu devam edeceği aktarıldı.
Meteoroloji ise kar yağışının etkili olabileceği kentleri açıkladı. Bazı şehirlerdeki vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.
Peki Pazar günü hava nasıl olacak?
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İstanbul yağışlı bir hafta sonuna gözünü açtı.
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Yağışlı havanın hafta boyunca süreceği aktarılıyor. Trakya ise Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yağmurun etkisinde olacak.
Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.
İstanbul Valiliği ise yağışların Pazar öğleden sonra kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini aktararak vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınına karşı uyardı.
Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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